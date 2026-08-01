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Il byte che progetta

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Sergio Ferraris
di Sergio Ferraris
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102. Il byte che progetta

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Sergio Ferraris
Sergio Ferrarishttps://www.sergioferraris.it/giornalista-scientifico/
Sono nato a Vercelli. vivo e lavoro a Roma e faccio il giornalista scientifico occupandomi principalmente d’ambiente. energia. scienza e tematiche sociali correlate. Sono direttore della rivista edita da Legambiente e Kyoto Club. QualEnergia. dedicata al mondo dell’energia. che ha come direttore scientifico Gianni Silvestrini. Sono stato premiato come “Reporter per la Terra 2015” da Earth Day Italia e dal Ministero dell’Ambiente.
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Bimestrale di Legambiente
e Kyoto Club

IN QUESTO NUMERO - N. 3 luglio-agosto 2026  

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Nucleare

In Italia, ma non solo, le incognite sull'energia atomica sono ancora molte, mentre la politica sembra procedere senza un chiaro disegno industriale.
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Gianni Silvestrini -
Il clima con le ondate di calore sta presentando il conto, mentre la situazione geopolitica spinge le rinnovabili

Calore a ondate

QualEnergia -
La città di Parigi ha aperto un’area di balneazione sorvegliata nel Canal Saint-Martin durante il caldo estremo. Parigi era sotto allerta rossa per ondata di calore, con temperature vicine ai 40 gradi Celsius

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Che caldo che fa

Mariateresa Imparato -
Il caldo non colpisce tutti allo stesso modo. Giustizia climatica e cooling poverty sono le nuove sfide

Intelligente è l’elettrone

QualEnergia -
L’intelligenza Artificiale può far risparmiare energia. E non solo

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