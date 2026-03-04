QualEnergia è il bimestrale di Legambiente e Kyoto Club dedicato alle politiche energetiche. Nato agli inizi degli anni Ottanta e rilanciato nel 2003. intende informare. sensibilizzare e approfondire le nuove opportunità sul fronte dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Direttore scientifico Gianni Silvestrini. direttore responsabile Sergio Ferraris.