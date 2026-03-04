GLI ULTIMI ARTICOLI
Greenpeace condannata a pagare 345 milioni di dollari all’azienda fossile Energy Transfer
Secondo la sentenza del tribunale del North Dakota, Greenpeace avrebbe organizzato le proteste del 2016 delle comunità indigene contro il passaggio dell'oleodotto Dakota Access. L'associazione: "Se necessario faremo ricorso"
Per Pasqua tornano le Colombe di pace firmate Emergency
Acquistando la Colomba di Pace di Emergency già sul sito o dal 26 al 29 marzo in piazza si potranno sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione in Italia e nel mondo
Plastica monouso, città e paesi italiani insieme per difendere il mare
Nasce l’Alleanza di Città e Paesi d’Italia intorno al Mare. Rimini e Vasto le prima ad aderire. Tra gli obiettivi diffondere tra i giovani la consapevolezza sui problemi causati dall’overpackaging
A Spotorno il sindaco vuole spiagge libere sul 40% dell’arenile
A Spotorno, in provincia di Savona, il sindaco vuole portare le spiagge libere, incluse quelle attrezzate, al 40% dell’arenile. Come prevede dal 2008 la Regione. Per i balneari si tratterebbe di un esproprio. Ma le concessioni sono scadute
Torrente Enza, una diga contro la logica
L’ordine dei geologi denuncia il rischio frane e i cittadini indicano alternative a una decisione calata dall’alto. Ma per il grande invaso di Vetto si attende la relazione del commissario di governo
Solare ed eolico, se in Italia rinnovare stanca
Nel nostro Paese nel 2025 le due fonti rinnovabili hanno coperto oltre il 41% della domanda di energia elettrica. Ma la crescita procede a singhiozzi, complice il nuovo decreto “Aree idonee”. Ancora pieno di lacune
Coltivare resilienza in un Paese a due facce
L’Etiopia ha vissuto un grande sviluppo, Addis Abeba è oggi una città moderna. Ma le aree rurali soffrono siccità e cambiamenti climatici sempre più feroci. Qui il lavoro delle ong è fondamentale. Ma non basta
Non ci resta che pedalare, sulla Ciclovia Etruria
Nelle province di Roma, Viterbo e Terni, un itinerario di 450 chilometri tra laghi, aree archeologiche etrusche, borghi e boschi di faggio. Percorrerla significa ritrovare una dimensione più lenta e umana