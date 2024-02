RILANCIO RINNOVABILE

È ora di spingere sulla decarbonizzazione

Focus: Speciale K.EY 2024

Fiera internazionale del clima, rinnovabili, efficienza e mobilità: Rimini 28 febbraio – 1 marzo

CLICCA QUI PER SFOGLIARE LA RIVISTA (RISERVATA AGLI ABBONATI)

QualEnergia è distribuita tramite abbonamento, cartaceo e digitale, in edizione tablet ed è possibile acquistarne una copia tramite e-commerce

Ogni numero viene editato in versione “demo” per tablet scaricabile on line

ATTIVA UN ABBONAMENTO

ACQUISTA UNA COPIA

SFOGLIA I NUMERI PRECEDENTI (FREE)