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Rinnovabili in Italia, in dieci anni cresciuta del 7% la capacità dei consumi elettrici da fonti pulite
Nel 2026 il solare arriva a quota 44.878 MW, pari al 53,9% del totale delle rinnovabili, e supera l’idroelettrico. I dati presentati da Legambiente nello studio “Italia Rinnovabile”: il nuovo report su numeri, potenzialità e ritardi. Parte la campagna Ok la bolletta giusta sul prezzo zonale
Papa Leone ad Acerra: “Ambiente avvelenato. Serve un sistema meno consumistico”
Papa Leone XIV in visita alla Terra dei fuochi il 23 maggio. A più di dieci anni dall'Enciclica Laudato Si' di Papa Francesco, Prevost riprende i temi ambientalisti: "Dietro ai conflitti c'è la corsa all'accaparramento delle risorse"
A Cassano delle Murge il Festival degli impollinatori
Dal 12 al 14 giugno esperti, ricercatori e appassionati del settore che condivideranno buone pratiche, risultati e per celebrare api, bombi e tutti gli insetti impollinatori attraverso arte e scienza. Tra i partner dell'iniziativa anche il circolo locale di Legambiente
A Mantova il seminario estivo della Fondazione Symbola
Appuntamento dall'11 al 13 giugno con dieci appuntamenti partendo dal concetto di patriottismo dolce: non muri ma coesione delle comunità e un’economia a misura d’uomo
Festa della Repubblica, in bicicletta per difendere la Costituzione
Il 30 maggio appuntamento a Roma per un corteo organizzato da Sbilanciamoci, Rete Italiana Pace e Disarmo con il sostegno della Cgil. A ottant'anni dalla proclamazione della Repubblica, una manifestazione per la pace, il lavoro, i diritti e l'ambiente
BioBergese, cucina e comunicazione contro l’inquinamento da oli esausti
Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn e X diventano strumenti di educazione ambientale nelle mani dei giovani chef e maître dell’Istituto Alberghiero Nino Bergese, protagonisti del progetto BioBergese, un percorso che unisce cucina, sostenibilità e comunicazione digitale per contrastare l’inquinamento da oli alimentari esausti.
Appello dei cattolici alla Ue: “Vogliamo un’azione climatica giusta e lo stop ai sussidi fossili”
Ben 100 organizzazioni cattoliche hanno scritto a Bruxelles in occasione della Settimana Laudato Si' per chiedere l'abbandono delle fossili e una transizione più giusta
Le emissioni inquinanti irrigidiscono il jet stream atlantico
Una "corrente a getto" meno variabile potrebbe rendere più persistenti le condizioni meteo invernali, aumentando il rischio di piogge intense nel Nord Europa e siccità nel Mediterraneo. I dati di un nuovo studio co-firmato dal Politecnico di Torino