Gratuito e disponibile online un testo necessario e funzionale per i giovani adolescenti, a supporto dell’educazione civica, pubblicato dalla Società italiana di ecologia. Curato dalle professoresse Sara Villa e Ilaria Corsi

L’ambiente, ora, passa anche tra i banchi. È sempre più importante infatti avvicinare gli studenti, nelle scuole di ogni ordine e grado, ai tanti temi che riguardano l’ecologia, in vista delle sfide ormai globali che l’inquinamento e la crisi climatica ci presentano. Per far comprendere alle attuali giovani generazioni la complessa relazione tra esseri umani e ambiente, la Società Italiana di Ecologia ha fortemente voluto la pubblicazione del terzo “Quaderno di Ecologia”, dal titolo “La scienza che aiuta (pdf)”, pubblicato ad aprile scorso e scaricabile gratuitamente dal sito. Il volume è curato dalle professoresse Sara Villa (docente di Ecotossicologia all’Università Bicocca di Milano) e Ilaria Corsi (docente di Ecologia all’Università degli Studi di Siena), da Lisa Fanti (Giornalista e editor) e da Elena Marotto, studentessa magistrale in Ecotossicologia e sostenibilità ambientale all’università degli Studi di Siena, anche diplomata in illustrazione alla Scuola di Comics di Firenze, che si è occupata della grafica e delle illustrazioni. Un lavoro necessario e funzionale, a supporto dell’educazione civica, scritto con un linguaggio non accademico, pensato e costruito grazie al contributo e alle richieste degli stessi utenti finali.

“La Società di Ecologia ci ha chiesto di preparare questi quaderni dedicandoli espressamente ai ragazzi più giovani, come supporto alle lezioni di educazione civica – spiega a Nuova Ecologia la professoressa Villa – è un volume dedicato agli adolescenti, e per questo abbiamo chiesto proprio a loro di esprimere, attraverso un sondaggio, quali sarebbero stati gli argomenti che avrebbero avuto più desiderio, o necessità, di approfondire. Abbiamo ricevuto più di 400 risposte e in base a queste abbiamo strutturato i capitoli del volume”.

Questa terza edizione del Quaderno di ecologia è divisa infatti in varie sezioni:

“Abbiamo scelto – continua la professoressa Villa – di scrivere un volume che arrivasse a tutti, e che potesse essere letto anche da persone con abilità diversa. Per questo il testo non è giustificato ma rimane allineato a sinistra. Anche le grafiche sono pensate appositamente per giovani lettori e lettrici, per costruire un libro molto colorato e con disegni di facile intuizione, grazie al coinvolgimento di Elena Marotto. Abbiamo anche scelto di chiudere ogni capitolo con un invito all’azione, una call to action che rendesse partecipi i giovani nel cercare di mettere in pratica nella propria quotidianità i suggerimenti appresi”.

Le autrici sperano che i messaggi proposti “permettano proprio ai ragazzi più giovani di individuare e perseguire nuovi comportamenti che, contrastando tutti quei gesti divenuti quotidiani che possono danneggiare la biosfera, aiutino, invece, a favorirla”.

Il volume è stato già adottato da una scuola superiore di Angri, in provincia di Salerno, dove si è trasformato in una fonte di spunti importanti per testare pratiche di educazione civica sperimentale. “Tramite attività laboratoriali – conclude Villa – i ragazzi stanno verificando sul campo gli effetti negativi delle sostanze tossiche delle sigarette su invertebrati vivi. Un’azione concreta per far apprendere che quanto ognuno di noi fa impatta sull’ambiente in cui viviamo”.