Un concorso per ripulire 20 aree verdi, una per regione, organizzato da Vallelata e Legambiente. Tante iniziative per riqualificare il verde urbano, con venti biciclette pieghevoli in palio / DAL MENSILE DI GIUGNO / Puliamo il mondo: oltre 700mila volontari per la campagna di Legambiente

L’emergenza Covid-19, fra le tante difficoltà sanitarie, sociali ed economiche, ci ha costretti a diverse settimane di reclusione nel periodo più bello dell’anno, ossia la primavera. Ora che siamo giunti alla Fase 2 ci stiamo riappropriando lentamente dei nostri spazi e soprattutto dei parchi e delle aree verdi delle città.

La loro importanza è fuori discussione: sono le nostre oasi e vie di fuga dal grigiore, dal traffico e dal trambusto della frenesia cittadina. Ma hanno bisogno di cura e di attenzione.

Vallelata, storico marchio che ha deciso di lanciare prodotti bio nel campo dei formaggi freschi e ha adotatto strategie per la riduzione e la riciclabilità del packaging, ha promosso ad aprile, in collaborazione con Legambiente, un concorso attraverso il quale selezionare venti parchi e aree verdi, una per regione, fra i cento scelti dai regionali e dai circoli dell’associazione.

In queste aree verranno organizzate iniziative di volontariato e pulizia che puntino a riqualificare, recuperare e valorizzare il verde urbano. La fruibilità dei parchi è strettamente connessa con la cura di questi spazi e con una maggiore attenzione da parte degli stessi cittadini. Per sostenere l’iniziativa, e scegliere il parco che si vuole pulire, è sufficiente andare sul sito puliamoiltuoparco.vallelata.it e in pochi click votarlo. Si coglierà così anche l’opportunità di partecipare, fino al 30 giugno, a un concorso instant win per vincere una delle venti biciclette pieghevoli in palio.

Al termine del concorso, verranno selezionati i venti parchi più votati in Italia, dove saranno svolte a settembre, secondo le modalità previste dai protocolli di sicurezza, le attività di pulizia nell’ambito della campagna nazionale di Legambiente “Puliamo il Mondo”. Tutte le iniziative saranno coordinate dai volontari dei circoli locali di Legambiente.