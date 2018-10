di BEPPA RIGONI

Capogruppo Legambiente Altopiano

Nel calendario dei progetti annuali di Legambiente, il Circolo Schio/Valleogra (di cui fa parte il gruppo Altopiano), ha deciso di effettuare una pulizia boschiva in Altopiano, sostituendo al termine ‘mondo’ quello di ‘bosco’: ‘Puliamo il bosco’, quindi! È stato scelto un piccolo lotto ai piedi del Monte Corgnon in comune di Lusiana, attraversato da un sentiero molto frequentato dai turisti. L‘obiettivo era quello di asportare i residui boschivi giacenti, raccoglierli ed ammassarli a bordo sentiero, da dove verranno asportati da un mezzo dotato di braccio, messo a disposizione dall’amministrazione di Lusiana col supporto della Protezione civile. L’intervento ha coinvolto le classi di seconda media di Crosara, Conco, Lusiana. L’evento, è stato preceduto da una lezione propedeutica nelle tre classi, volta a far meglio comprendere il significato di consumo del suolo e di rispetto per l’ambiente. I 50 ragazzi delle medie, han mostrato subito grande attenzione e al momento di lavorare sul campo, si sono dimostrati volonterosi, motivati e divertiti.

La scarsa pulizia boschiva post-taglio è un problema che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutti i sette Comuni ed è perciò diventato una battaglia che il Circolo di Legambiente Schio/Valleogra/Altopiano, ha deciso da tempo di adottare. Tanto materiale riutilizzabile e trasformabile in energia, abbandonato a marcire a terra, è un vero spreco e un danno economico oltre che ambientale, essendo boschi e sentieri la maggior attrattiva per i turisti che salgono in Altopiano per vacanze e passeggiate. ‘L’operazione Corgnon’, è un gesto puramente simbolico: il lavoro effettuato da ragazzi, legambientalisti dell’Altopiano, di Schio, di Bassano e volontari della protezione civile, sabato 29 settembre, è solo una goccia nel mare degli interventi che servirebbero ad elevare la qualità del territorio sotto l’aspetto dell’habitat naturale, quello della preservazione delle specie animali e vegetali e dell’offerta turistica, e anche, un modo di ‘tirare per la giacca’ i politici locali e regionali, affinché pongano maggiore attenzione e risorse al patrimonio boschivo, vera ricchezza del territorio. Dato che per il cemento delle seconde case non si può far nulla, prendiamoci almeno cura di quello che è il nostro vero vanto: l’ambiente naturale, unico nel suo genere in tutto l’arco alpino.

