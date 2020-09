Il coronavirus non ferma Puliamo il Mondo. Domani, in concomitanza alla Giornata mondiale di azione per la giustizia climatica, e per tutto il week-end del 25-26-27 settembre, la storica campagna di volontariato ambientale organizzata dal 1993 in Italia da Legambiente, chiamerà all’azione in tutta la Penisola tantissimi volontari e cittadini per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze, aree verdi, ma anche spiagge e sponde dei fiumi, per lanciare insieme un messaggio di speranza e di futuro sostenibile al Paese duramente colpito nei mesi scorsi dalla pandemia. Sostenibilità ambientale, impegno civile, senso di comunità e inclusione sociale, ma anche sport e attività fisica saranno le parole chiave al centro di questa 28esima edizione che sarà il primo grande appuntamento di volontariato ambientale nell’Italia uscita dal picco dell’emergenza Covid-19. Motto scelto per Puliamo il mondo 2020 sarà “per eliminare le tossine a volte basta un cestino. Fai l’attività fisica che fa bene a te ma anche all’ambiente”. Una frase semplice ma diretta per invitare le persone, dopo i lunghi mesi di lockdown e il periodo estivo, a fare un po’ di sana attività fisica iniziando con l’aiutare anche l’ambiente e ripulendo nel nostro piccolo il mondo.

Tanti anche quest’anno gli appuntamenti in programma dal nord al sud Italia, tutti organizzati nel pieno rispetto delle normative anti-covid e che vedranno i volontari muniti di guanti, ramazze e mascherine. Bergamo, città simbolo della pandemia, Napoli e Borgo Cerreto, in provincia di Perugia, in Umbria, ospiteranno gli eventi di punta di questa edizione 2020 che coinvolgerà come sempre tantissimi giovani, famiglie, comuni, aziende e ben 41 associazioni che si occupano di ambiente, salute, migranti, comunità straniere, richiedenti asilo politico, detenuti, disabilità, salute mentale, discriminazione basata sull’orientamento sessuale. Un week-end green e di impegno civile che unirà città, località marine e lacustri, piccoli comuni e aree montane: da Ravenna dove si ripuliranno dai rifiuti abbandonati diverse spiagge interessate dalla nidificazione del fratino a Pescara, da Roma a Torino a Cagliari, passando per Pisticci (Mt) e Pontecagnano (Sa), solo per citarne alcuni. E in questa edizione 2020 Puliamo il mondo amplierà il suo campo d’azione prevedendo anche la pulizia di diverse spiagge della Penisola – con l’iniziativa Spiagge e Fondali Puliti che quest’anno rientrerà in Puliamo il mondo – e di diversi lidi del Mediterraneo coinvolgendo 17 Paesi (Italia, Francia, Spagna, Algeria, Libano, Tunisia, Egitto, Palestina, Croazia, Cipro, Marocco, Malta, Giordania, Macedonia del Nord, Turchia, Grecia e Libia) e un centinaio di organizzazioni grazie a Clean Up the Med, campagna finanziata dal programma dell’Unione Europea ENI CBC Med, all’interno del progetto COMMON (COastal Management and MOnitoring Network for tackling marine litter in Mediterranean sea), con l’obiettivo di sensibilizzare ed educare la collettività al tema dei rifiuti in mare. Altra novità riguarderà il kit di Puliamo il mondo che conterrà anche sacchi ad hoc, composti da oltre l’80% di plastica riciclata, e che si potranno usare per la raccolta di mascherine e guanti dispersi nell’ambiente. I sacchi sono offerti da Virosac, azienda specializzata nella produzione di sacchi Made in Italy e da anni sostenitrice di Legambiente.

Versione italiana del più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale – il Clean-Up the World nato in Australia, a Sydney, nel 1989 – Puliamo il mondo 2020 è realizzato in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di UPI (Unione Province Italiane), FederParchi, Unep (Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite). Partner dell’iniziativa sono: Poste Italiane, Novamont, E.ON, Virosac, Ecotyre, Hankook, Naturasì, Caes. Media partner è La Nuova Ecologia. L’iniziativa di Legambiente è inoltre realizzata nell’ambito del Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca.

“Quest’anno Puliamo il mondo – spiega Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente – sarà un’edizione davvero speciale: per il delicato momento che il Paese sta vivendo, perché coincide con la giornata mondiale di azione per la giustizia climatica e perché l’associazione ha da poco compiuto i suoi primi 40 anni”.

PARK LITTER – Il problema dei rifiuti abbandonati non risparmia neanche i parchi urbani, dove anche quest’anno Legambiente ha realizzato il monitoraggio Park Litter 2020 grazie alla sua rete territoriale di circoli e regionali e a 295 volontari in azione. Sono 27.854 rifiuti raccolti e catalogati in 73 pubblici monitorati in tutta Italia nei quali sono stati effettuati transetti di monitoraggio di 100 m2 ciascuno, per un totale di 7.300 mq. Stiamo parlando di circa 4 rifiuti ogni metro quadrato monitorato. A farla da padrone ancora una volta sono i mozziconi di sigarette che rappresentano il 33% dei rifiuti raccolti (9.304 su 27.854 totali), seguiti da tappi di bottiglia o di barattoli/linguette di lattine (2.240, l’8% del totale) e frammenti non identificabili di carta (2.004, il 7%). Per quanto riguarda i mozziconi di sigarette, il parco in cui sono stati monitorati in maggior numero è a La Spezia – Liguria, con 1.550 mozziconi trovati in 100 m2, seguito da Bologna in Emilia Romagna con più di 700 mozziconi e Potenza (PZ) in Basilicata con 500 mozziconi. Raggruppati per categorie di materiali, i rifiuti dispersi nei parchi sono per il 60% di polimeri artificiali (16.805 rifiuti), per il 16% di carta e cartone (4.526) e per il 11% di metallo (2.984); la restante percentuale di rifiuti è composta da rifiuti in gomma, vetro, materiale organico, legno trattato, tessili, bioplastica e materiali misti. Per quanto riguarda i DPI: le mascherine monouso sono state rinvenute nel 30% dei parchi (22 su 73), mentre i guanti monouso in 16 parchi su 73.

Eppure i cestini per la raccolta dei rifiuti sono presenti in 64 di 73 parchi monitorati: in 9 invece mancano completamente; laddove sono presenti, solo nel 16% dei casi (10 su 64) sono predisposti per la differenziazione dei rifiuti secondo materiali. Nel monitoraggio Park Litter è stata riportata la presenza o meno di chiusura o copertura dei cestini presenti: solo in 21 parchi su 64 (33%) è presente questa caratteristica utile a prevenire la dispersione dei materiali. La presenza di tombini e canali di scolo è stata invece riscontrata in 49 dei 73 parchi monitorati (67%): un parametro che è stato rilevato in quanto uno dei principali vettori di rifiuti in ambiente marino sono proprio i canali e i corsi d’acqua spesso collegati con la rete fognaria urbana e la principale fonte dei rifiuti è la cattiva gestione di quelli di origine urbana. Infine nel 59% dei parchi (43 su 73) sono state notate zone di accumulo, per lo più sotto o nelle vicinanze di panchine e tavoli da pic-nic, in presenza di cestini strabordanti, tra siepi o cespugli e in alcuni casi nell’area giochi per i bambini.

EVENTI PIM – Numerosi gli eventi di pulizia in programma nel week-end per spazzare rifiuti e pregiudizi. Si parte venerdì 25 settembre dalla spiaggia di Pescara (Ponte del mare) e nel pomeriggio dal lido di Silvi Marina; mentre sabato 26 i volontari saranno in azione nel piccolo comune di Pollutri (Ch) all’interno della Riserva regionale Bosco di Don Venanzio e domenica lungo la Costa dei Trabocchi per ripulire la spiaggia di Fossacesia Marina. A Genova, venerdì 25 settembre è in programma la pulizia del cortile dell’ex Caserma Gavoglio del Lagaccio e delle aree limitrofe, in collaborazione con l’Associazione La Casa nel Parco. Nel Lazio, appuntamento venerdì sulla litoranea al KM 8, presso lo stabilimento Mediterranea a Capocotta, e poi a Roma in via Esperia Sperani, via Vivi Gioi, via Luisa Spagnoli, a piazza Gregorio VII per spazzare dai rifiuti vie e strade. Domenica 27 settembre, sarà la volta di Val D’Ala, presso la Riserva Naturale dell’Aniene, di via di Porta Medaglia, via di Trigoria e piazza Cornelia.

Puliamo il mondo approderà anche in Sicilia e in Sardegna. Ad Agrigento, sabato 26 settembre, il circolo Rabat ripulirà la strada extraurbana che collega la via Dante al cosiddetto viadotto Morandi (Akragas II). Domenica 27 settembre, invece, il circolo Città Ambiente di Catania rimuoverà i rifiuti in spiaggia all’Oasi del Simeto – Lido “Le Capannine“: all’iniziativa parteciperà lo schermidore azzurro medagliato alle Olimpiadi di Rio, Marco Fichera. A Sinnai (Ca) sabato 26 settembre si ripulirà il parco Bellavista con il circolo di Legambiente e in collaborazione con il Comune. Domenica, invece, appuntamento a Cagliari per ripulire via Giardini Pubblici, lungo la strada che li collega a viale Buoncammino, con la collaborazione dell’associazione Impatto Teatro e la partecipazione di Croce Rossa Italiana di Cagliari, cooperativa Agape, Caritas, centro di quartiere la Bottega dei sogni, cooperativa sociale ISAR e Terra battuta. Nelle Marche, Puliamo il mondo il 26 settembre sarà a Pesaro per pulire l’area del Monumento-Giardino dedicato alla Resistenza in piazzale Falcone e Borsellino. A Pontecagnano (Sa), il Circolo di Legambiente “Occhi Verdi” libererà dai rifiuti abbandonati la spiaggia Foce Asa, insieme ai migranti dello Sprar, l’associazione Mistral, il supporto dei carabinieri di S. Cipriano Picentino e di Pontecagnano Faiano.

Volontari in azione domenica 27 settembre anche in Veneto a Rovigo, dove si ripulirà la pista ciclabile del parco Lisieux. In Emilia Romagna a Ravenna per liberare dai rifiuti abbandonati diverse spiagge interessate alla nidificazione del fratino. E poi in Calabria per un weekend di pulizia con Despar: il 26 settembre sarà la volta di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Belvedere Marittimo (Cs); il 27 settembre di Scalea (Cs). In Toscana a Viareggio, sempre il 27 settembre, il circolo di Legambiente Versilia ripulirà il bosco della riserva della Lecciona, censendo le situazioni di degrado lungo il percorso. In particolare, sarà ripulito dalla plastica il fosso di scolo della Macchia Lucchese. In Piemonte appuntamento a Parco Dora, a Torino, domenica 27 settembre, con i 3 circoli Molecola, GreenTO e Protezione civile di Legambiente e la partecipazione dei giovani della Croce Rossa Italiana di Torino.

Tra gli altri appuntamenti ci saranno quelli di punta, raccontati e seguiti dalla Rai durante lo “Speciale Puliamo il mondo” in onda domenica su Rai3 dalle ore 8.30 con collegamenti in diretta da Bergamo, da piazza Apuleia dove si ripulirà il quartiere di Grumello al Piano e dove parteciperà anche l’artista Lady Be che realizzerà in tempo reale un’opera d’arte, da Napoli dalla Galleria Umberto I (causa maltempo l’evento non si farà più sul lungomare), e poi da Borgo Cerreto, frazione del comune di Cerreto di Spoleto (Pg) in Umbria, lungo il fiume Nera per raccontare l’azione del borgo umbro e ascoltare anche la testimonianza dei sindaci della Valnerina, colpita dal sisma del 2016, e di alcuni allevatori e agricoltori locali delle aree terremotate del Centro Italia. Sarà presente anche Poste Italiane che con Legambiente i valori della sostenibilità ambientale e sociale, principi fondamentali per l’azienda. Infine in questo week-end green e ambientalista sarà in prima linea anche Zero Plastica in mare, il progetto lanciato lo scorso dicembre da Legambiente e BNL Gruppo BNP Paribas e che interessa porti e corsi d’acqua di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Lazio, Marche e Campania con l’obiettivo di liberare il mare e i fiumi italiani dalla plastica. Saranno organizzati diversi eventi di pulizia sul Tevere, l’Isonzo, il Lambro, e il Volturno. A Roma sabato 26 settembre ore 10.00 l’appuntamento sarà presso Ponte Milvio per ripulire una parte della sponda del Tevere. In Lombardia domenica 27 settembre appuntamento presso il parcheggio di via Gela a San Donato Milanese (Milano) per ripulire gli argini del fiume Lambro. In Campania volontari in azione il 3 ottobre ore 10.00 presso l’Oasi dei Variconi, Castel Volturno (Caserta), per la pulizia della sponda del Volturno, mentre in Friuli Venezia Giulia il 10 ottobre a Gradisca, in provincia di Gorizia, pulizia lungo il fiume Isonzo.