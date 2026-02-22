Al via il premio Puglia Innovation Awards

L’iniziativa si rivolge a istituzioni, imprese, investitori, startup, professionisti e studenti interessati allo sviluppo dell’ecosistema imprenditoriale regionale. La prima edizione il 20 marzo all’Università di Foggia

Si chiama “Puglia Innovation Awards” ed è il nuovo premio dedicato alle imprese e alle startup più innovative del territorio pugliese che con tecnologia, visione e capacità di generare impatto contribuiscono allo sviluppo economico e sociale della regione.

Puglia Innovation Awards è una manifestazione pensata per raccontare, premiare e mettere in rete le migliori esperienze di innovazione del territorio. L’iniziativa si rivolge a startup e imprese con sede o operatività in Puglia; imprenditori, professionisti e studenti interessati ai temi dell’innovazione e della sostenibilità; investitori, istituzioni, incubatori e acceleratori coinvolti nello sviluppo dell’ecosistema imprenditoriale regionale.

Il premio

Sono cinque le categorie dei premi istituiti per valorizzare i principali ambiti di sviluppo del territorio:

RWE Green Awards , premio per le imprese con il maggiore impatto sulla sostenibilità del territorio (business ad alta sostenibilità ambientale come rinnovabili, efficienza, economia circolare), promosso da RWE, una delle società leader nel settore delle energie rinnovabili;

, premio per le imprese con il maggiore impatto sulla sostenibilità del territorio (business ad alta sostenibilità ambientale come rinnovabili, efficienza, economia circolare), promosso da RWE, una delle società leader nel settore delle energie rinnovabili; Food Awards per le imprese che hanno innovato nel settore dell’agroalimentare (innovazioni di prodotto/processo: modello di business, qualità, shelf-life, sicurezza, tracciabilità, packaging, efficienza logistica, export);

per le imprese che hanno innovato nel settore dell’agroalimentare (innovazioni di prodotto/processo: modello di business, qualità, shelf-life, sicurezza, tracciabilità, packaging, efficienza logistica, export); Tech Awards per le imprese che hanno sviluppato le tecnologie più disruptive (AI, automazione e industria 5.0, data analytics);

per le imprese che hanno sviluppato le tecnologie più disruptive (AI, automazione e industria 5.0, data analytics); Real Estate Awards per le imprese che hanno innovato in modo sostenibile il settore delle costruzioni (soluzioni che migliorano il Real Estate e il suo impatto ambientale);

per le imprese che hanno innovato in modo sostenibile il settore delle costruzioni (soluzioni che migliorano il Real Estate e il suo impatto ambientale); SellaLab Startup Awards per le idee di business più innovative (in grado di trasformare i settori tradizionali del territorio con modelli di business innovativi) proposte dagli studenti dell’ateneo e degli ITS Green Energy Puglia di Troia e Apulia Digital di Foggia.

Il primo premio per l’azienda vincitrice verrà consegnato da Patrimoni Sella&c all’impresa eletta da una giuria di imprenditori, manager e dottori commercialisti. Le startup vincitrici riceveranno premi e opportunità concrete di crescita, come percorsi di mentoring presso l’incubatore del gruppo Sella, programmi di formazione specialistica ed attività consulenza con partner qualificati.

Il 20 marzo la prima edizione

La prima edizione di Puglia Innovation Awards è in programma il 20 marzo all’Università di Foggia nel dipartimento di Giurisprudenza. L’iniziativa è promossa da un network di realtà impegnate nella valorizzazione dell’innovazione, dell’imprenditorialità e del talento in Puglia, con l’obiettivo di creare connessioni tra imprese, startup, istituzioni e mondo accademico. La giornata sarà dedicata a momenti di confronto, networking, panel e workshop con l’obiettivo di favorire la crescita delle imprese e la diffusione di buone pratiche innovative.

Gli organizzatori

Gli organizzatori del premio Puglia Innovation Awards sono Ugdcec Foggia (Unione dei giovani dottori commercialisti ed esperti contabili) e Confindustria Giovani imprenditori Foggia, in collaborazione con partner istituzionali come Aiga Foggia (Associazione italiana giovani avvocati), Agcdl Foggia (Associazione giovani consulenti del lavoro), Ance Giovani Foggia (Associazione nazionale costruttori edili), Anga Foggia (Associazione nazionale giovani agricoltori di Confagricoltura Foggia) e con il patrocinio dell’Università di Foggia. Media partner sono Foggia Today, La Nuova Ecologia, Rosmarino News, Startup News, Wemea.