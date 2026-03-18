Appuntamento al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia il 20 marzo dalle ore 8.30 alle 18.00 per conoscere le nuove realtà che guidano lo sviluppo della regione

Si avvicina l’appuntamento con la prima edizione di Patrimoni Sella &c. Puglia Innovation Awards, il premio dedicato alle imprese e alle startup che generano innovazione e contribuiscono allo sviluppo economico e sociale della regione.

L’evento si terrà venerdì 20 marzo 2026 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia e riunirà imprenditori, professionisti, istituzioni, startup e studenti per una giornata di confronto sui temi dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità e delle nuove opportunità di crescita per il territorio.

Promossa da UGDCEC Foggia e Confindustria Giovani Imprenditori Foggia, in collaborazione con un ampio network di partner istituzionali e associativi, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze innovative pugliesi e creare nuove connessioni tra imprese, mondo accademico e professionisti.

La giornata sarà condotta e coordinata da Simona Lafaenza e si aprirà alle 8:30 con i saluti istituzionali.

Innovazione tecnologica e sostenibile al centro dei panel

Il programma entrerà nel vivo alle 9:30 con il primo di due panel, dal titolo “Oltre il futuro: tecnologie emergenti per la trasformazione di impresa”, dedicato al ruolo delle tecnologie avanzate nei processi di innovazione aziendale. A curare l’introduzione sarà Gaetano Bisceglie, responsabile corporate Puglia di Banca Patrimoni Sella, a moderare sarà Francesco Paolo Fabbri, consigliere dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Il panel offrirà una panoramica sulle principali trasformazioni tecnologiche che stanno ridefinendo i modelli di business. Stefano Mele, partner dello studio Gianni & Origoni, approfondirà il tema dell’utilizzo di intelligenza artificiale e Big Data nelle PMI, evidenziando come la compliance possa diventare una leva competitiva di mercato. Il rapporto tra ricerca e impresa sarà al centro dell’intervento della professoressa Annalisa Mastroserio, docente di Fisica sperimentale dell’Università di Foggia, che parlerà del trasferimento tecnologico come motore dell’innovazione. L’esperienza del gruppo Sella nel campo dell’open innovation sarà invece raccontata da Angelo Tafuro di Sellalab, con un focus sul progetto Impact Open Innovation e sulle opportunità di collaborazione tra imprese e startup. Il legame tra innovazione e capitale umano sarà affrontato da Romina Frisoli, HR Manager e stakeholder di Mantagroup, che illustrerà come le nuove tecnologie stiano trasformando processi organizzativi e gestione delle persone. Uno sguardo alle applicazioni avanzate dell’intelligenza artificiale arriverà da Alfredo De Candia, CEO di Hoken Tech, che presenterà l’utilizzo del deep learning per individuare e contrastare la contraffazione. L’innovazione come leva di crescita per il territorio sarà al centro dell’intervento di Floridiana Ventrella, career coach e fondatrice di Lavoro al Sud, che rifletterà sul rapporto tra talento, digitale e sviluppo del Mezzogiorno. Le prospettive dell’intelligenza artificiale nel settore assicurativo saranno invece illustrate da Andrea Aresta, manager di zona direzione vendite di Generali Italia per Puglia Nord e Basilicata, mentre Isabella Spanò, consulente del lavoro e fondatrice dello studio Negotium Sapiens, affronterà il tema delle nuove tecnologie applicate alla gestione delle risorse umane, evidenziando le sfide che attendono imprese e consulenti.

Dopo il coffee break, dalle 11:00 alle 12:30, spazio al secondo panel “Innovare per crescere responsabilmente”, dedicato ai modelli di innovazione sostenibile e alle strategie di transizione ecologica delle imprese. A moderare il confronto sarà ancora Francesco Paolo Fabbri, che guiderà una riflessione sulle opportunità economiche e sociali legate alla sostenibilità.

Il professor Nunzio Angiola, ordinario di Economia aziendale all’Università di Foggia, aprirà il panel spiegando perché i criteri ESG non rappresentano un costo ma una scelta strategica per la competitività delle imprese. Un esempio concreto di innovazione industriale arriverà da Raffaele Nacchiero, CEO di AraBat, che racconterà il progetto che punta a trasformare scarti agricoli, come le arance, in nuove materie prime per le batterie, proponendo una visione sostenibile che parte dalla Puglia.

Il tema dell’integrazione della sostenibilità negli assetti organizzativi delle imprese sarà affrontato da Sara Pelucchi, segretario della Fondazione Centro Studi UGDCEC. Lo sguardo sul mondo agricolo arriverà invece da Maria Luisa Terrenzio, presidente di ANGA, che illustrerà il ruolo dei giovani agricoltori nella transizione sostenibile del settore primario. Le prospettive del settore energetico saranno al centro degli interventi di Luigi Tuccinardi, team lead development Sud Italia di RWE, che analizzerà l’impatto delle energie rinnovabili sul territorio, e di Marcello Salvatori, amministratore unico di Sistemi Energetici S.p.A., che parlerà delle opportunità legate alla produzione di energia pulita.

Il contributo dell’energia eolica per lo sviluppo dei territori sarà illustrato da Nino Apreda, CEO di ABN Wind Energy, mentre Daniela Salzedo, presidente regionale di Legambiente Puglia, chiuderà il panel con una riflessione sulle prospettive dei green jobs e della reindustrializzazione sostenibile.

La cerimonia di premiazione e le aziende in nomination

Alle 12:30 spazio alla cerimonia di premiazione delle aziende, che assegnerà i riconoscimenti nelle principali categorie dell’innovazione: RWE Green Awards, dedicati alle imprese con il maggiore impatto sulla sostenibilità; Foggia Today Food Awards, per le realtà che innovano nel settore agroalimentare; Generali Tech Awards, per le tecnologie più disruptive e ADB Credit Management Real Estate Awards, per le imprese che innovano nel settore delle costruzioni.

Le candidature per i RWE Green Awards, dedicati alle realtà più innovative nel campo della sostenibilità e dell’energia, vedono protagoniste sei aziende del territorio: AraBat, startup foggiana impegnata nello sviluppo di tecnologie bio-based per il riciclo delle batterie al litio e il recupero di materie prime critiche; Sistemi Energetici, attiva nella progettazione di soluzioni per l’efficienza e la gestione intelligente dell’energia; Fortore Energia, realtà che promuove la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili; TEG Italia, azienda specializzata in tecnologie e impianti per la transizione energetica; AS Labruna, gruppo industriale impegnato anche nello sviluppo di soluzioni energetiche e sistemi di generazione; Techmech, società attiva nella progettazione e realizzazione di impianti e componenti tecnologici per l’industria e l’energia.

Per il Foggia Today Food Awards si confronteranno invece Capobianco Farm, azienda agricola che valorizza produzioni locali e filiere sostenibili, e Drupa Evo, realtà innovativa nel settore agroalimentare orientata alla trasformazione e alla valorizzazione dei prodotti del territorio.

Sono tre le aziende in corsa per i Generali Tech Awards: Hoken Tech, attiva nello sviluppo di soluzioni tecnologiche e digitali per imprese e organizzazioni; Manta Group, gruppo specializzato in servizi e progetti di innovazione tecnologica e Jafar Studios, studio creativo che opera nell’ambito della produzione digitale, del design e della comunicazione multimediale.

Infine, per gli ADB Credit Management Real Estate Awards si sfideranno Gelsomino Edilizia, impresa impegnata nella realizzazione e riqualificazione di interventi edilizi, e Betoncifaldi, azienda specializzata nella produzione di calcestruzzo e materiali per il settore delle costruzioni.

Durante la cerimonia sarà inoltre conferito un riconoscimento speciale al Terzo Settore – Innovation Awards. La mattinata si concluderà con un momento di light lunch e networking previsto dalle 13:30 alle 14:30, pensato per favorire l’incontro tra imprese, startup, professionisti e stakeholder dell’ecosistema dell’innovazione.

Il pomeriggio dedicato alle startup

I lavori riprenderanno alle 14:30 con un workshop dedicato alle startup, guidato da Vincenzo Benincaso CEO di Greeninvest Holding – dottore commercialista e innovation manager MIMIT, fondatore e consulente strategico di diverse iniziative imprenditoriali innovative nei settori delle startup e delle energie rinnovabili – Alan Taronna, CEO di Actomedia. Dopo il workshop è previsto un case study a cura di Jafar Studio illustrato dal founder Antonio Cassinese.

La giornata si concluderà con la cerimonia di premiazione delle startup, che assegnerà i SellaLab Startup Awards alle idee di business più innovative sviluppate dagli studenti dell’Università e degli ITS partner.

Puglia Innovation Awards è organizzato da UGDCEC Foggia (Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e Confindustria Giovani imprenditori Foggia, in collaborazione con ITS Academy Green Energy Puglia, AIGA Foggia (Associazione Italiana Giovani Avvocati), AGCDL Foggia (Associazione Giovani Consulenti del Lavoro), ANCE Giovani Foggia (Associazione Nazionale Costruttori Edili), ANGA Foggia (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori di Confagricoltura Foggia), Apulia Digital ITS Academy e con il patrocinio dell’Università di Foggia.

Media partner di Puglia Innovation Awards sono Foggia Today, La Nuova Ecologia, Rosmarino News, Startup News, Wemea.