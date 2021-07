Puglia, ex Cemerad di Statte: flashmob per chiedere la bonifica del sito

Fusti radioattivi provenienti da attività sanitarie, fusti contenenti filtri di impianti di condizionamento contaminati derivanti da Chernobyl e fusti contenenti strutture radioattive. E’ questa l’eredità pesante del sito ex Cemerad a Statte (Taranto) dove Legambiente Puglia ha organizzato un Flash Mob per la nuova campagna nazionale itinerante #liberidaiveleni giunta oggi alla sua quinta tappa. Un’iniziativa con cui l’associazione mette in evidenza le ferite ambientali croniche su cui si aspettano da anni interventi concreti. In Italia ci sono vertenze ambientali tuttora irrisolte, sulle quali è urgente intervenire e che non devono essere dimenticate dal PNRR. Una di queste è proprio l’ex impianto Cemerad: attualmente, secondo l’ultima relazione del commissario di Governo datata 27 novembre 2020, sono presenti ancora, in un deposito totalmente inadatto ed insicuro, 3.074 fusti contenenti materiale radioattivo, rispetto all’inventario iniziale che segnalava 16.500 fusti totali (3.401 radioattivi, 13.020 potenzialmente decaduti e 79 contenenti filtri e sorgenti contaminati da evento Chernobyl).

“Con questo flash mob vogliamo riportare l’attenzione a livello regionale e nazionale sull’esigenza e sull’urgenza di mettere in sicurezza un territorio che da troppi anni sta aspettano la fine di un incubo. – ha commentato Ruggero Ronzulli, presidente di Legambiente Puglia – È fondamentale ed urgente stanziare i fondi necessari per portare via i 3 mila fusti restanti, conservati in un sito totalmente inidoneo, e liberare da questi veleni la città di Statte, l’intera provincia di Taranto e la Puglia. Non c’è più tempo di attendere, perché il tempo è ORA!”.

“Sono trascorsi esattamente 35 anni dal disastro di Chernobyl, il più grave incidente nella storia del nucleare civile insieme a Fukushima: la sua onda lunga, come ben sappiamo e abbiamo documentato, produce effetti devastanti sull’ambiente e sulla salute di milioni di persone ancora oggi, e non conosce frontiere. E il deposito di Statte conosce molto bene questa parte della storia, avendo anche ospitato in questo impianto i filtri contaminanti. È un monito per l’Europa e l’Italia che hanno il dovere e la responsabilità di chiudere in sicurezza con il nucleare e la sua pericolosa eredità, e di contrastare lo smaltimento illecito dei rifiuti radioattivi, ancora oggi ricorrenti nel nostro Paese come descriviamo ogni anno nel Rapporto Ecomafia. – ha sottolineato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – Per questo è ancor più urgente e fondamentale l’individuazione di un Deposito Nazionale per i rifiuti a media e bassa attività, mentre quelli ad alta radioattività dovranno essere ospitati nel deposito internazionale previsto dalla direttiva europea sul tema. Abbiamo inviato alla Sogin nei giorni scorsi le nostre osservazioni sulla CNAPI, Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee. Ora però chiediamo la massima trasparenza e partecipazione e il pieno coinvolgimento dei cittadini e dei territori in ogni fase dell’iter per chiudere una volta per tutte questa brutta pagina della storia energetica del nostro Paese, chiusa grazie alla nostra vittoria ai referendum del 1986 e del 2011. Una prima risposta la attendiamo con la presenza della ministra Carfagna, l’8 luglio a Taranto in occasione della riconvocazione del tavolo istituzionale permanente”.