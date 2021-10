Borghi d’Italia, presentato in Senato un protocollo per valorizzare turismo e cultura

Si sigla oggi, 21 ottobre, il protocollo per la valorizzazione di turismo e cultura nei borghi italiani . Il protocollo è stato promosso da ANCI, Borghi più belli d’Italia, Legambiente, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e Touring Club Italiano, per favorire politiche e azioni tese allo sviluppo economico e sociale delle comunità che vivono e lavorano nei borghi e nei piccoli comuni, direttamente o con specifici programmi.

Tra i principali obiettivi ci sono: l’elaborazione di proposte e progetti in favore dello sviluppo sostenibile, durevole e solidale dei borghi, la valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali, culturali, storiche, comunitarie, anche a fini turistici. Centrale sarà il ruolo di mediazione tra le istituzioni nazionali che operano sul tema e le comunità territoriali, per intercettare i bisogni dei territori e delle comunità al fine di effettuare analisi ed elaborare proposte.

I soggetti firmatari sono infine al lavoro per la preparazione di un evento nazionale di mobilitazione sul tema dei borghi che coinvolgerà tutta Italia attraverso le proprie reti associative.

Un’occasione di straordinaria importanza per intervenire in maniera concreta e significativa sui territori è rappresentata dal programma sull’”Attrattività nei Borghi” previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (per 1.020 milioni di euro). Su questo punto, soprattutto sui tempi di implementazione e per il metodo annunciato, hanno espresso la loro preoccupazione le organizzazioni firmatarie. “Chiediamo che i territori siano centrali nella transizione ecologica e digitale e non restino al margine della scommessa del Pnrr solo con questo investimento importante della Cultura – ha dichiarato Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – Allo stesso tempo chiediamo al Tavolo Nazionale che prende il via con questo protocollo che queste risorse strategiche siano messe a disposizione nel più breve tempo possibile attraverso un bando che selezioni gli interventi da realizzare sui Borghi con criteri che premino la qualità delle proposte, la capacità di coinvolgimento delle comunità e dei soggetti che lavorano sul territorio e le concrete ricadute occupazionali“.