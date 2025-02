Progetto Appennino, in Molise l’edizione 2025

Saranno il borgo di Castel del Giudice e il territorio dell’Appennino molisano a ospitare la prossima edizione. Al via le call per partecipare al campus ReStartApp, rivolto a giovani aspiranti imprenditori appenninici

Formazione e incubazione per la nascita di nuove giovani imprese, consolidamento del tessuto imprenditoriale locale e creazione di reti tra imprese: sono questi gli elementi principali di Progetto Appennino, promosso da Fondazione Edoardo Garrone con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare i territori appenninici mettendo al centro le giovani generazioni.

L’edizione 2025 si svolgerà sull’Appennino molisano e avrà il suo fulcro nel borgo di Castel del Giudice, piccolo comune montano in Provincia di Isernia, diventato esempio virtuoso di rigenerazione territoriale nelle aree interne del Molise, grazie a una serie di iniziative mirate alla valorizzazione delle risorse locali e al rilancio socioeconomico del territorio e all’aggiudicazione dei fondi del Bando Borghi Pnrr – Linea A, destinati ai progetti di rigenerazione culturale e sociale dei borghi italiani [Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione – PNRR – M1C3 Intervento 1.c SCATOLA CREATIVA – Ministero della Cultura – Programma UE Next Generation EU. Linea di azione “Welfare di Comunità”].

A garantire il pieno coinvolgimento del territorio molisano all’edizione 2025 di Progetto Appennino, il Comune di Castel del Giudice si è fatto inoltre capofila di un ampio partenariato composto da GAL Alto Molise, Provincia di Isernia, Confcooperative Molise, Legacoop Molise, CIA – Agricoltori Italiani Molise, Caseificio Di Nucci, Marinelli Pontificia Fonderia di Campane, UNIMOL – Università degli Studi del Molise, Centro Biocult e Casa Frezza.

“Progetto Appennino, nato nel 2021 come evoluzione dei Campus di incubazione ReStartApp e ReStartAlp, completa il suo primo ciclo sperimentale di cinque anni e arriva in Molise, un’area che negli ultimi anni ha dimostrato di poter esprimere solide progettualità in termini di sviluppo locale e coesione sociale e interessanti potenzialità come bacino di sperimentazioni e rigenerazione territoriale – commenta Francesca Campora, direttore generale di Fondazione Edoardo Garrone. – Siamo certi che in questo contesto Progetto Appennino potrà inserirsi in modo costruttivo ed efficace, sostenendo modelli di sviluppo economico inclusivi rispettosi e generativi, capaci di ricadute e inneschi positivi nelle dimensioni culturali, sociali e ambientali”.

“Siamo profondamente onorati e orgogliosi che la Fondazione Edoardo Garrone abbia scelto Castel del Giudice e l’Alto Molise come sede dell’edizione 2025 di Progetto Appennino – sottolinea il sindaco di Castel del Giudice, Lino Gentile -. Questa scelta rappresenta un riconoscimento importante dell’impegno che il nostro territorio ha dimostrato nel promuovere uno sviluppo sostenibile, l’innovazione e il rilancio delle aree interne. L’attenzione alle giovani generazioni e alla creazione di nuove opportunità imprenditoriali è un elemento chiave per il futuro delle nostre comunità. Al tempo stesso, Progetto Appennino rappresenta una straordinaria occasione per il consolidamento delle aziende già esistenti, favorendo il loro sviluppo e il rafforzamento del tessuto economico locale. Crediamo infatti che la crescita del nostro territorio passi anche attraverso la creazione di reti e collaborazioni tra imprese, incentivando sinergie capaci di generare valore e nuove prospettive. Ringraziamo la Fondazione Edoardo Garrone per la fiducia accordata e siamo pronti ad accogliere con entusiasmo questa iniziativa. Lavoreremo insieme affinché Progetto Appennino possa lasciare un segno duraturo, dando nuovo impulso alla nostra economia e rafforzando il legame tra innovazione e tradizione nelle nostre terre”.

L’edizione 2025 di Progetto Appennino entra subito nel vivo con il lancio delle call per le tre iniziative complementari di cui si compone: il Campus ReStartApp, incubatore per giovani aspiranti imprenditori in Appennino, il percorso di accelerazione per imprese locali Vitamine in Azienda e i laboratori di creazione di reti di imprese locali Imprese in Rete.

Il campus di incubazione ReStartApp

Cuore di Progetto Appennino è il campus residenziale gratuito ReStartApp, dedicato ai giovani aspiranti imprenditori under 40 provenienti da tutta Italia, in possesso di idee d’impresa e startup innovative nelle filiere produttive tipiche della montagna: agricoltura, allevamento, agroalimentare, gestione forestale, turismo, artigianato, cultura, manifattura e servizi, innovazione sociale.

Dal 30 giugno al 3 ottobre 2025 – con una pausa intermedia nel mese di agosto – si svolgeranno nel borgo di Castel del Giudice 10 settimane di formazione intensiva per acquisire e perfezionare conoscenze e competenze per l’avvio di imprese attive in ambito montano utili a concretizzare la propria idea imprenditoriale. Il programma prevede attività di formazione in aula, laboratorio di creazione e sviluppo d’impresa, esperienze, testimonianze, casi di successo. La formula residenziale offre, inoltre, ai partecipanti un’esperienza di socialità e di confronto con il territorio e la comunità locale. Per agevolare la realizzazione dei tre migliori progetti, Fondazione Edoardo Garrone metterà a disposizione tre premi di startup per un valore complessivo di 60.000 euro e un servizio di consulenza gratuita post campus della durata di un anno per i più meritevoli.

Per candidarsi a ReStartApp c’è tempo fino al 23 aprile.

Vitamine in aziende e Imprese in rete

Alle imprese del territorio appenninico molisano – con particolare riferimento ai Comuni afferenti al GAL Alto Molise e alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) dell’Alto Medio Sannio – sono invece dedicate altre due iniziative, che puntano a consolidare il tessuto economico locale esistente. “Vitamine in Azienda” è un percorso gratuito di accelerazione dedicato a 15 imprese locali, interessate e motivate a beneficiare di un servizio di consulenza e coaching personalizzato. Il coaching – previsto tra giugno e dicembre 2025 – si articolerà in 7 incontri individuali, che affronteranno le specifiche problematiche gestionali e manageriali delle singole aziende, e 3 incontri collettivi, di carattere formativo più generale. “Imprese in rete” è, invece, un percorso gratuito di consulenza e accompagnamento alla nascita o al rafforzamento di progetti di rete tra imprese insediate sul territorio appenninico dell’area del GAL Alto Molise e della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) dell’Alto Medio Sannio. Generare e rafforzare l’aggregazione e la cooperazione delle imprese appenniniche è l’obiettivo generale dell’iniziativa, rivolta a un massimo di due gruppi di imprese. Ciascun network parteciperà a 7 incontri, 4 individuali e 3 collettivi – previsti tra giugno e novembre 2025 – per sviluppare il proprio progetto strategico di rete.

Le call per partecipare alle diverse iniziative di Progetto Appennino saranno pubblicate nell’area bandi del sito della Fondazione Garrone.