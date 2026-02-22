Parte Progetto Appennino 2026

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Edoardo Garrone con Legambiente. Fulcro delle attività anche quest’anno il borgo di Castel del Giudice, in Molise. L’obiettivo è fare formazione imprenditoriale, sostenere le imprese locali e creare reti territoriali integrate

Per il 2026 Progetto Appennino, promosso dalla Fondazione Edoardo Garrone, torna sull’Appennino molisano. Il borgo di Castel del Giudice, in provincia di Isernia, si conferma fulcro dell’iniziativa a cui partecipa anche Legambiente.

Nato nel 2021 come evoluzione dei campus di incubazione ReStartApp e ReStartAlp, Progetto Appennino entra in una nuova fase di sviluppo: una formula progettuale più continuativa e radicata nei territori, pensata per generare impatti duraturi attraverso il sostegno alla nascita di nuove imprese, il rafforzamento di quelle esistenti e la creazione di reti collaborative tra attori locali.

Mercoledì 4 marzo 2026, alle 10:30, nella sala meeting di Borgotufi a Castel del Giudice, saranno premiati i migliori progetti d’impresa dell’edizione appena conclusa del Campus ReStartApp. Verranno inoltre presentati i percorsi e i risultati raggiunti dalle aziende coinvolte nei programmi Vitamine in Azienda e Imprese in Rete, insieme ai nuovi bandi di Progetto Appennino 2026.

ReStartapp

Cuore del progetto resta il Campus gratuito di incubazione ReStartApp, rivolto a giovani aspiranti imprenditori under 40 provenienti da tutta Italia con idee di impresa innovative nelle filiere produttive tipiche della montagna: agricoltura, allevamento, agroalimentare, gestione forestale, turismo, artigianato, cultura, manifattura e servizi, innovazione sociale. Nel 2026 il Campus introduce una nuova formula ibrida che combina fasi in presenza a Castel del Giudice e fasi di formazione e mentoring online.

Il Campus avrà una durata di 10 settimane, dal 28 giugno al 2 ottobre 2026, con una pausa intermedia nel mese di agosto. Sono previste due sessioni in presenza – la prima di tre settimane e la seconda di due settimane – a cui si affiancano e integrano sessioni di formazione e coaching a distanza, per favorire una più ampia partecipazione e una maggiore flessibilità della formula didattica. Le sessioni a distanza permetteranno inoltre ai partecipanti di lavorare direttamente sui territori in cui intendono sviluppare la propria impresa, rafforzando il legame tra formazione e contesto reale.

Per agevolare la realizzazione dei tre migliori progetti, Fondazione Edoardo Garrone metterà a disposizione tre premi startup per un valore complessivo di 60.000 euro, oltre a un servizio di consulenza gratuita post campus della durata di un anno per i più meritevoli. Sono 10 i posti disponibili, di cui 3 riservati a candidati provenienti dal territorio dell’Appennino molisano. Per candidarsi a ReStartApp c’è tempo fino al 15 aprile.

Vitamine in Azienda

Prosegue anche nel 2026 Vitamine in Azienda, il percorso di accelerazione dedicato alle imprese locali insediate sul territorio appenninico dell’area del GAL Alto Molise e della Strategia Nazionale per le Aree Interne (Snai) dell’Alto Medio Sannio. La nuova edizione prevede un lavoro di continuità con una selezione di aziende già coinvolte nel 2025, con l’obiettivo di consolidare modelli di business e sostenere nuove opportunità di crescita. Accanto a queste, saranno coinvolte altre imprese locali con cui avviare un percorso di accelerazione volto a rafforzare le filiere e i comparti strategici per l’area. Il percorso si articolerà in 10 incontri complessivi (7 individuali e 3 collettivi), tra maggio e dicembre 2026, con modalità sia in presenza sia online.

Imprese in Rete

Proseguono inoltre i laboratori di Imprese in rete, dedicati alla creazione e al rafforzamento di network tra imprese locali, con l’obiettivo di incentivare forme di collaborazione strategica capaci di generare valore condiviso e rafforzare la competitività dei sistemi produttivi appenninici.

Il progetto è dedicato a tre gruppi di imprese operanti in settori strategici per il territorio: alla conferma delle due reti già seguite nel corso del 2025, si aggiungerà una nuova rete dedicata, preferibilmente, al settore lattiero-caseario. Ciascun network parteciperà a un ciclo di 7 incontri, da aprile a dicembre 2026, finalizzati a generare sinergie e rafforzare la competitività dei sistemi produttivi appenninici.

I partner di Progetto Appennino

L’edizione 2026 di Progetto Appennino è promossa da Fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con un partenariato territoriale guidato dal Comune di Castel del Giudice e composto da GAL Alto Molise, Provincia di Isernia, Confcooperative Molise, Legacoop Molise, CIA – Agricoltori Italiani Molise, Caseificio Di Nucci, Marinelli Pontificia Fonderia di Campane, Università degli Studi del Molise (Unimol), Centro Biocult e Casa Frezza.

Progetto Appennino si avvale della collaborazione di un’ampia rete nazionale di partner privati e pubblici che ne condividono visione e valori e sono a loro volta impegnati, a vario titolo, a generare cambiamenti e impatto per il benessere delle aree interne e delle loro comunità.

“Il proseguimento del nostro lavoro con Castel del Giudice, Comune già virtuoso per azioni di rigenerazione strategica attivate integrando anche le linee di intervento offerte dal PNRR, rappresenta un passaggio strategico per Progetto Appennino. Proprio a partire da qui, avviamo la sperimentazione di un nuovo modello biennale che potrà diventare riferimento per le future edizioni – spiega la general manager della Fondazione Edoardo Garrone Francesca Campora – La scelta di proseguire per il secondo anno consecutivo nello stesso territorio nasce dalla volontà di accompagnare i processi di sviluppo con maggiore continuità di lavorare sempre più in profondità sulla complessità locale, consolidando i risultati raggiunti e sviluppando nuove traiettorie di crescita in stretta sinergia con il partenariato locale guidato dal Comune di Castel del Giudice”.

“Esprimiamo grande soddisfazione e sincera gratitudine alla Fondazione Edoardo Garrone per la scelta di proseguire nel nostro territorio con la nuova formula biennale di Progetto Appennino – sottolinea il sindaco di Castel del Giudice Lino Gentile – È un riconoscimento importante al lavoro del Comune e all’alleanza territoriale, che rafforza l’Alto Molise come laboratorio di innovazione, anche in sinergia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La continuità del percorso ci permette di accompagnare lo sviluppo locale in modo più strutturato, consolidando i risultati raggiunti e costruendo nuove opportunità di crescita. Siamo particolarmente felici per le aziende partecipanti al progetto, che potranno fortificare con maggiore efficacia il proprio cammino imprenditoriale, generando valore duraturo per tutta la comunità territoriale”.

“Abbiamo deciso con Fondazione Garrone di rafforzare ancora di più nei territori la presenza del Progetto Appennino – afferma Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – per dare continuità al lavoro di affiancamento, promozione e crescita dell’imprenditoria locale, decisiva per il presente e il futuro delle comunità dell’Appennino. Turismo sostenibile, produzioni agroalimentari di qualità, gestione del patrimonio forestale, welfare e servizi, cultura sono tutte filiere strategiche da sostenere e innovare, insieme agli enti locali, come avviene a Castel del Giudice, se si vuole invertire la tendenza allo spopolamento e all’abbandono di aree strategiche per la transizione ecologica del nostro Paese”.