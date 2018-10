L’Europa seleziona 30 progetti italiani per la sostenibilità grazie al programma Life. Una serie di iniziative che investono un’ampia gamma di attività umane, molte delle quali sottostimate e spesso poco indagate dai media. Si va dalla riduzione dei rifiuti legati alle partite di calcio (4 tonnellate in media per ogni match Uefa) al car sharing elettrico per centri urbani di medie dimensioni in Lombardia, dalla tutela della biodiversità nei terreni agricoli abbandonati nell’Agro Pontino alle infrastrutture per facilitare il deflusso delle acque nei casi sempre più frequenti di precipitazioni estreme in Sicilia.

In tutto l’Ue ci ha messo 73,5 milioni di euro, la cifra più alta tra tutti i paesi membri che hanno presentato proposte. Nello specifico, 17,7 milioni sono andati a 7 progetti su natura e biodiversità, 17 milioni a 7 progetti sull’efficienza delle risorse, 11.6 milioni a 6 proposte sulla governance dell’ambiente, 8.2 milioni a 4 progetti per l’adattamento ai cambiamenti climatici e 17 a 5 progetti per contrastarli, mentre 2.1 sono stati raccolti da un progetto sulla governance del clima.

Autore: redazione La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo) insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook