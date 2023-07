Progetti deboli e ritardi nel Piano infrastrutturale strategico dell’Italia

Il Piano decennale 2023-2032 esposto dal ministro Salvini il 25 luglio si è rivelato povero di informazioni ma ricco di demagogia. Tra le poche note positive l’arrivo di migliaia di colonnine di ricarica delle auto elettriche che entro il 2025 saranno anche nelle autostrade

Una volta i governi parlavano con gli atti formali e le realizzazioni. Del Piano strategico delle infrastrutture in Italia, presentato il 25 luglio dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, si trova invece sul sito del governo solo una presentazione di 114 slides: povera di informazioni, ripetitiva, demagogica.

Il titolo è l’“Italia del sì”, ma la novità finisce qui. L’Italia, che possiede la rete autostradale più estesa d’Europa, richiede oggi soprattutto manutenzione. Probabilmente l’unico tratto nuovo sarà la Ragusa-Catania. Maggiore l’impegno per le ferrovie: ben 11 miliardi di appalti previsti entro il 2023, grazie ai tempi stringenti del Pnrr e al lavoro impostato dai governi precedenti, oltre ai nuovi cantieri dell’Alta velocità già previsti. Sempre grazie al Pnrr sono previsti investimenti nell’edilizia pubblica, nella riqualificazione energetica e nelle infrastrutture idriche. E sempre grazie all’Europa, e ai precedenti governi, arrivano le colonnine di ricarica delle auto elettriche (per 45.000 punti), prossimamente anche in autostrada (21.000 entro il 2025). L’Italia ha comunque rischiato che l’Europa le togliesse i fondi a causa dei ritardi accumulati.

Niente di nuovo neppure sull’idrogeno, anche quello grigio da metano fossile. Il ministro Salvini ha difeso il suo utilizzo nel trasporto ferroviario, che sembrava abbandonato dopo che era stata scoperta l’assenza di progetti credibili. Ecco adesso ricomparire 300 milioni di euro per i treni a idrogeno, 160 dei quali per “6 elettrotreni” sulla linea Brescia-Iseo-Edolo di TreNord, feudo politico della Lega minacciato dalle critiche dell’assessore regionale di Fratelli d’Italia. Eppure i nuovi treni dovevano essere 14. E invece si spenderanno 160 milioni per 6 treni, più elettrolizzatori e steam reforming da metano: in pratica 26 milioni a treno. Non sarebbe stato meglio risparmiare e aumentare frequenze e passeggeri, acquistando 20 normali treni elettrici ed elettrificando 100 km di linea come in tutte le altre ferrovie d’Italia?

La riforma del Codice della strada si riduce alle già sbandierate proposte di pene più severe per chi guida ubriaco e il casco e l’assicurazione per i monopattini. Vedremo.

Tutto “chiacchiere e distintivo” le 17 slides dedicate all’elenco delle centrali nucleari europee, comprese quelle in via di dismissione o manutenzione. Cosa c’entrano con il piano strategico decennale 2023-2032? Si intendono buttare soldi inutili per un referendum sul “nucleare di prossima generazione” che non esiste ancora, come ha annunciato Salvini in conferenza stampa?

Infine il ponte sullo Stretto di Messina: “indispensabile” e “urgente” anche senza uno straccio di progetto. Si sa solo che sarà lungo 3.666 metri e alto 65 metri. L’elenco si conclude con gli interventi sulla diga foranea di Genova, il Mose di Venezia, le metropolitane di Milano e Roma. Opere, anche quest’ultime, già previste nella programmazione precedente.