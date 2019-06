San Valentino 1. Raccogli i materiali San Valentino 2. Con il cartoncino crea due modelli: due cuori e un cerchio. Tutorial_sanV3 3. Cerca sulle riviste delle immagini o motivi, incollale sul cartoncino e poi ritagliane le forme. 3. Una volta ottenuti due cuori grandi, due piccoli e due cerchi, usa i modelli sulla gommapiuma e segna con la matita un cuore grande e uno piccolo, più un cerchio. Tutorial_sanV 4. Ecco il risultato!

➽ Per dare un sottofondo aromaterapico alla serata, esponi un originale profumatore per ambienti, che potrai realizzare a mano, in modo semplice e con materiali di riciclo. Ecco il tutorial di Silvia e Laura di Le Titere:

Materiale occorrente: cartoncini recuperati dalle confezioni di alimenti, gommapiuma usata nelle cassette di verdura per dividere alcuni tipi di frutta, come l’uva, pagine di riviste con disegni, carta colorata oppure foto, colla stick, forbici, matita e pennarello punta fine, filo di cotone colorato e ago per cucire i cuori e il tondo, olio essenziale della fragranza preferita da far assorbire alla gommapiuma (ricaricabile quando non profumerà più).

1. Con il cartoncino crea due modelli: due cuori e un cerchio.

2. Cerca sulle riviste delle immagini o motivi, incollale sul cartoncino e poi ritagliane le forme.

3. Una volta ottenuti due cuori grandi, due piccoli e due cerchi, usa i modelli sulla gommapiuma e segna con la matita un cuore grande e uno piccolo, più un cerchio.

4. Abbina “a sandwich” i cuori grandi con la gommapiuma in mezzo e fai lo stesso anche per il cuore piccolo e il cerchio. Con il filo di cotone cuci i sandwich, unendo anche le tre forme per costruire il pendaglio.

5. Allarga i cartoncini e impregna la gommapiuma con l’olio essenziale scelto. Il profumatore è pronto e potrai usarlo anche per profumare gli armadi, i cassetti e l’auto.

www.letitere.it, www.letitereblog.blogspot.it