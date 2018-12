Continuano a crescere i prodotti agroalimentari di qualità, mentre gli allevamenti sono in leggero calo. Lo dice l’Istat in un report dedicato al tema. Nel 2017 il numero di produttori Dop (denominazione di origine protetta), Igp (indicazione geografica protetta) e Stg (specialità territoriale garantita) è aumentato, rispetto al 2016, dell’1,8%. Registrato un calo al Nord (-2,8%), a cui ha fatto da contraltare un consistente aumento nel Mezzogiorno (+7,3%) e, in misura più lieve, al Centro (+1,4%). Cresce considerevolmente il numero dei trasformatori (+7,6%), con un aumento maggiore nel Mezzogiorno (+11,5%) e al Centro (+8,4%).

In generale l’Italia si conferma il primo Paese per numero di riconoscimenti Dop, Igp e Stg conferiti dall’Unione europea. I prodotti agroalimentari di qualità riconosciuti al 31 dicembre 2017 sono 295 (4 in più sul 2016); tra questi, quelli attivi sono 285 (96,6% del totale). Al 29 ottobre 2018 i riconoscimenti Dop, Igp e Stg conseguiti dall’Italia salgono a 299.

Per quanto riguarda gli allevamenti, nel confronto con il 2016 si sono ridotti dell’1,3% mentre la superficie è aumentata del 17,9%, con una crescita intensa nel Mezzogiorno (+31,2%) e nel Nord (+22,9%).

Fra i principali settori sono in crescita gli ortofrutticoli e cereali e gli oli extravergine di oliva. Nel 2017 hanno conseguito un nuovo riconoscimento gli ortofrutticoli e cereali (Lenticchia di Altamura), gli oli extravergine di oliva (Marche), le carni fresche (vitelloni piemontesi della Coscia) e i formaggi (Ossolano).

I settori con il maggior numero di riconoscimenti sono: ortofrutticoli e cereali (111 prodotti), formaggi (53), oli extravergine di oliva (46) e preparazioni di carni (41); carni fresche e altri settori comprendono, rispettivamente, 6 e 38 specialità.

L’Emilia-Romagna e il Veneto sono le regioni con più Dop e Igp, rispettivamente con 45 e 38 prodotti riconosciuti.

