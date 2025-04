È stato ritenuto colpevole di aver procurato il decesso degli operai che lavoravano nello stabilimento di Casale Monferrato chiuso nel 1986

Stephan Schmidheiny, imprenditore svizzero e unico imputato nel processo Eternit bis, è stato condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio colposo. Lo ha deciso oggi, giovedì 17 aprile, la Corte d’Assise d’appello di Torino. Al vaglio dei magistrati i decessi causati dalla lavorazione dell’amianto nello stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria). La fabbrica chiuse nel 1986, ma gli effetti delle polveri killer si sono trascinati nell’ambiente per decenni.

Nelle fasi iniziali erano contestati 392 decessi. In primo grado Schmidheiny fu riconosciuto colpevole di 147 casi e assolto da 46, mentre 199 furono dichiarati prescritti. Oggi l’imprenditore è stato assolto da altri 29. La prescrizione è scattata per ulteriori 32.

In primo grado, a Novara nel 2023, l’imprenditore era stato condannato a 12 anni. La procura avrebbe voluto l’applicazione del reato per ‘omicidio con dolo eventuale’ che avrebbe potuto condannare l’imprenditore per ergastolo. I giudici d’appello, così come i loro colleghi di Novara nel 2023, hanno optato per l‘omicidio colposo.

“Legambiente esprime, nonostante tutto, soddisfazione per la sentenza della Corte D’assise di Torino – dichiarano Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente Nazionale, Alice De Marco, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta e Vittorio Giordano, Presidente del Circolo Legambiente Verdeblu di Casale Monferrato – È stata riconosciuta la colpa, la corresponsabilità dell’imputato per le morti per mesotelioma, la corresponsabilità per una ferita ancora aperta sul territorio casalese. Ancora oggi si muore per mesotelioma legato all’esposizione all’amianto, a Casale ma non solo”.

A Casale Monferrato Legambiente ha organizzato lo scorso 27 novembre la prima tappa della campagna nazionale “Ecogiustizia subito – In nome del Popolo inquinato” in collaborazione con Libera, Agesci, Acli, Azione Cattolica e Arci, con cui chiedeva azioni urgenti per le bonifiche dei SIN e SIR nazionali (per le quali è stato firmato un “Patto di Comunità” da Enti locali ed Associazioni del territorio) e che fosse rispettato il principio “chi inquina paga”.

“La sentenza va nella direzione auspicata – continuano Ciafani, De Marco e Giordano – pur nella limitatezza delle pene erogate: oltre alla condanna detentiva, infatti, sono stati riconosciuti 5milioni al Comune di Casale Monferrato e 500mila allo Stato Italiano”.

“La conferma della condanna è il dato più rilevante – afferma Bruno Pesce, dell’associazione dei familiari delle vittime – e ora speriamo che tenga anche in Cassazione”