La rabbia dei famigliari dopo le decisioni sul processo Eternit: «Ingiustizia senza vergogna». L’Associazione Familiari Vittime Amianto in presidio per chiedere diritti e bonifiche

Brutte notizie per i famigliari delle vittime e per i cittadini di Casale Monferrato che ancora una volta vedono sfumare la condanna del magnate svizzero. La Suprema Corte ha infatti deciso per un nuovo processo di appello che si svolgerà a Torino e riguarderà una sessantina di vittime, mentre è stata dichiarata la prescrizione per altre 25. Non accolta la richiesta della Procura generale che aveva chiesto la conferma della condanna a 9 anni e 6 mesi per l’imputato, Stephan Schmidheiny.

«Un colpo di spugna» – lo dice a caldo senza nascondere la rabbia Nicola Pondrano, ex operaio, sindacalista e primo teste d’accusa nei processi alla Eternit.

«Una sentenza vergognosa» – ribadisce davanti alla stampa pochi minuti dopo la lettura della sentenza – «si torna a Torino in Corte d’Assiste d’appello per una rivisitazione del nesso di causalità. Non è una sorpresa ma una vergogna che manda a mare una lunga lotta per fare emergere la verità: che l’amianto e chi lo produceva hanno ucciso migliaia di persone a Casale Monferrato. Si è consumata una gravissima ingiustizia senza vergogna».

Grande amarezza tra i famigliari delle vittime presenti in Cassazione. Fin dal mattino, insieme all’AFEVA – l’Associazione Familiari Vittime Amianto – hanno dato vita a un presidio fuori dal Palazzaccio con striscioni per chiedere “Giustizia, ricerca, bonifiche”. La speranza era quella di mettere finalmente la parola fine a un iter processuale iniziato vent’anni fa. Ma dopo tre ore di udienza e sette di attesa per la sentenza, resta solo incredulità per quella che appare l’ennesima beffa. “Non lo vogliono condannare”, “non vogliono fare emergere la verità”, “non hanno il coraggio di emettere una sentenza e alla fine le nostre vittime non avranno giustizia”, è lo sfogo amaro dei famigliari presenti.

«È una sentenza che fa male a un’intera comunità, costretta per l’ennesima volta a tornare in Piemonte senza la giustizia sperata». A parlare è Mirko Oliaro, segretario della Camera del Lavoro di Alessandria e referente Cgil per l’amianto – che dal 2009, dai tempi del primo processo istruito da Guariniello, non ha mai smesso di seguire l’iter giudiziario – ma oggi parla anche da casalese. «Tornare in Corte d’Appello per una sessantina di casi significa ricominciare tutto da capo per stabilire il nesso di causalità tra le morti sul territorio e le responsabilità di Stephan Schmidheiny», spiega Oliaro. «Noi sappiamo che la fabbrica ha ucciso e che a Casale si continua a morire, 40-45 vittime l’anno. Ma non molliamo: stasera ci leccheremo le ferite e poi ripartiremo a testa bassa. Prima o poi la giustizia arriverà, ne siamo certi»

Da sempre al fianco dell’AFEVA e delle famiglie nella lunga battaglia per la verità, Vittorio Giordano, del Circolo Legambiente Verdeblu di Casale Monferrato, legge nella decisione della Suprema Corte un campanello d’allarme sul piano legislativo oltre che una ferita per la città: «È una giornata difficile che rallenta ancora una volta il percorso verso la verità e lascia sconcertati, soprattutto perché in appello gli elementi sanitari e scientifici erano stati ampiamente accertati. Ma sia chiaro che l’annullamento con rinvio non equivale a un’assoluzione: la ricerca della giustizia prosegue».

Per il circolo casalese, il continuo protrarsi dei tempi processuali dimostra l’urgenza di garantire strumenti normativi più efficaci per affrontare i grandi disastri ambientali e sanitari, affinché chi provoca danni alla salute pubblica e all’ecosistema sia chiamato a risponderne in tempi certi. «Questa decisione non cancella la tragedia umana che ha colpito Casale né lo straordinario esempio di resilienza e impegno civile di una comunità che da anni chiede verità, bonifiche e prevenzione», conclude Giordano. «Continueremo a stare accanto all’AFEVA e ai familiari, perché la battaglia contro l’amianto non si esaurisce nelle aule dei tribunali, ma riguarda la tutela della salute e il futuro dell’intero Paese».

A Casale Monferrato si continua a morire

I tempi della giustizia non sono quelli della vita quotidiana. A Casale Monferrato lo sanno bene. La fabbrica è stata chiusa nel 1986 ma le morti continuano. Quaranta, cinquanta persone all’anno. «Sinora sono state tremila le vittime» – racconta Gianni Crisafulli, consigliere comunale della città piemontese anche lui in piazza con una maglietta con su scritto “STRAGE ETERNIT: GIUSTIZIA”. – «Sono qui per mio padre, vittima dell’amianto anche se non lavorava in fabbrica. È mancato in undici mesi e la sua morte è stata prescritta. Lui non avrà giustizia, ma sono qui per chiederla per tutti gli altri».

I prescritti, ovvero la giustizia non arriva mai

Quella di Casale è una vicenda giudiziaria lunga vent’anni e segnata, udienza dopo udienza, dall’incubo dalla prescrizione. Nel primo processo, “Eternit Uno” per disastro ambientale doloso, Stephan Schmidheiny era stato condannato a 16 anni in primo grado (2012) e a 18 in appello (2013), prima che la Cassazione, nel novembre 2014, cancellasse tutto dichiarando il reato prescritto a partire dal 1986, anno di chiusura della fabbrica. Per superare quello stop nasce “Eternit Bis”, centrato sui singoli decessi: derubricato a omicidio colposo il filone casalese, aveva portato a una condanna a 12 anni a Novara nel 2023, ridotta a 9 anni e mezzo in appello a Torino nel 2025, prima del nuovo rinvio deciso ieri dalla Suprema Corte.

Un po’ come il gioco dell’oca ci si muove ma si torna sempre indietro. Solo che qui non si muovono pedine: si gioca con le vite delle persone.

I numeri parlano chiaro: delle 325 vittime contestate all’inizio dell’inchiesta (per Casale Monferrato), il processo era arrivato in aula già ridotto a 91 casi a causa della derubricazione in omicidio colposo e delle prime prescrizioni. Dopo la sentenza di ieri, altri 25 decessi sono finiti dimenticati grazie alla prescrizione. Ne restano 66.

La giornata più lunga

C’era un cauto ottimismo tra i famigliari delle vittime e gli avvocati che da anni li assistono. Una fiducia nata dalla consapevolezza di sapersi dalla parte della ragione. Inoltre, per la prima volta dopo tanti anni, lo Stato si è costituito parte civile affiancando la Regione Piemonte, il Comune e tantissime altre associazioni presenti. Per questo si sperava in quella che a detta di molti, poteva diventare una sentenza storica, capace di scrivere per la prima volta un nuovo capitolo nella storia della salute e della sicurezza sul lavoro nel nostro Paese. Invece il coraggio è mancato, ancora una volta.

Le voci di chi chiede giustizia

La giornata era iniziata nei migliori dei modi. Da settimane AFEVA insieme alla Cgil di Alessandria stava organizzando il presidio per attendere l’esito del processo Eternit Bis davanti alla Cassazione. In piazza c’erano giornalisti e una sessantina di persone arrivate un po’ da tutta Italia, raccolte dietro a due striscioni: “Da Casale Monferrato con la testa, con cuore, con la coscienza” e “Giustizia, ricerca, bonifica”.

Da Reggio Emilia, sono arrivati in sei, tra loro Davide Vascone, responsabile locale di AFEVA, che ha ricordato i 576 morti per mesotelioma pleurico nella provincia – «otto volte la strage di Bologna» e la recente scomparsa di un collega della CGIL, stroncato dopo aver respirato amianto per appena due mesi in un’azienda di Correggio. «Finora ha sempre vinto il diritto – ha spiegato Vascone – siamo qui perché per una volta vinca la giustizia».

Da Bologna arriva Milco Cassani, presidente di AFEVA Emilia-Romagna: «La vicenda di Schmidheiny riguarda tutti, perché parla di una storia di ingiustizie che non ha confini. Anche se l’amianto è stato messo al bando nel 1992, si continua a morire e ne abbiamo ancora tonnellate intorno a noi: è un problema di drammatica attualità». L’Emilia-Romagna è infatti tra le regioni più colpite dopo il Piemonte, sia per la presenza di stabilimenti Eternit sia per l’indotto ferroviario: «Solo alle Officine Grandi Riparazioni di Bologna si contano oltre 350 morti e ancora oggi c’è chi si ammala. Siamo qui per chi non c’è più e per chi porta ancora addosso il peso di questa sofferenza».

Le storie di Magda Collodet e Marco Scaglioti raccontano lo stesso dramma: l’amianto che uccide anche fuori dalla fabbrica e la giustizia divisa tra chi è ancora in tempo e chi è finito in prescrizione. Magda, oggi segretaria di AFEVA, ha perso il marito dieci anni fa – «lavoravo in radiologia, gliel’ho scoperto io» – e viveva a Stroppiana, dove molti si sono ammalati senza mai aver lavorato all’Eternit; il suo è uno dei 91 casi ancora in piedi nel processo. Non è andata così per la madre di Marco, morta nel 2005 a sei mesi dalla diagnosi e ormai prescritta: «Una vittima di serie B, per cui nessuno pagherà mai». Anche loro non avevano legami con lo stabilimento e abitavano a tre chilometri e mezzo, nella frazione di Falasco, ben oltre quel confine arbitrario dei due chilometri fissato in appello: «Una fibra infinitesimale non si ferma a comando». Dopo oltre sessanta udienze, Marco allarga lo sguardo oltre l’imputato Schmidheiny: «Non può esserci un solo responsabile: quanti vedevano morire le persone e stavano zitti?».

Elena Francia ha 52 anni e da pochi mesi le è stato diagnosticato un mesotelioma. La sua vita prima era fatta di un lavoro bello e appagante in Alto Adige, in un’azienda vitivinicola. La sua “colpa”: essere nata a Casale ed esserci rimasta fino all’età di vent’anni, a un chilometro in linea d’aria dallo stabilimento. Nessuno della sua famiglia lavorava all’Eternit, ma nell’estate del 2025 un controllo cardiologico ha svelato dell’acqua nel polmone, costringendola a rientrare in Piemonte per le cure.

«Per me non è una malattia, è una pallottola – spiega Elena –. Non arriva dal mio stile di vita, ma da tutto l’amianto che c’era a Casale». Il suo impegno oggi va oltre l’aula di tribunale: ottenere la parificazione tra malati professionali e vittime ambientali, come lei. «Con la costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio – sottolinea – lo Stato ha già riconosciuto il nesso tra causa ed effetto. Oggi siamo qui perché lo riconosca anche un giudice».

Il riconoscimento delle vittime ambientali

La fabbrica è chiusa da quarant’anni ma la gente continua a morire. Nicola Pondrano, storico sindacalista ed ex lavoratore Eternit, denuncia la disparità tra malati professionali e vittime ambientali: «Il mesotelioma non lascia scampo, eppure su duemila morti l’anno solo la metà ottiene un riconoscimento ufficiale. Gli altri sono figli di nessuno». Facendo riferimento al modello già adottato in Francia, Pondrano indica quelle che a suo avviso dovrebbero essere le priorità dei prossimi anni: «Dobbiamo pensare anche alle vittime ambientali, come Elena: lo Stato deve riconoscere loro uno status preciso e garantire sostegno durante la malattia».

La lotta non è finita

Certo nessuno sperava finisse in questo modo. Ma nonostante l’amarezza per l’esito del processo, tra i famigliari delle vittime resta un’unica certezza: «È una sentenza difficile da digerire, ma andiamo avanti». Già per questa mattina è previsto un primo incontro per decidere come riorganizzarsi.

Questa giornata, che si sperava potesse finire diversamente, l’ho potuta raccontare grazie a Nicola, Mirko, Elena e a tutti i familiari e i membri di AFEVA, che mi hanno accolto e hanno condiviso con me le loro speranze e la loro delusione. A loro va il mio ringraziamento per l’opportunità di questo racconto.