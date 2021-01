“Il primo follower” per una rivoluzione ambientale

Un libro-manuale per ecologisti, che verrà stampato grazie a crowdfunding. Quattro livelli di azione, di crescente difficoltà, che ciascuno di noi può applicare immediatamente

Vorreste formare o rivitalizzare un gruppo ecologista? “Il primo follower, manuale per rivoluzionari (ambientali)” fa al caso vostro. Il libro è stato scritto da Sergio Fedele, imprenditore nel settore dei veicoli elettrici, saggista e membro del direttivo del circolo Legambiente Bologna, che per stamparlo si affida ad un crowdfunding. Ha già raccolto la metà della cifra necessaria, e ci sono ancora poche settimane di tempo per prenotare una copia del libro stampato e ricevere subito quella digitale (https://www.produzionidalbasso.com/project/il-primo-follower-manuale-per-rivoluzionari-ambientali/).

Nel libro Fedele riporta un metodo per attuare la Rivoluzione Ambientale costituito da 4 livelli successivi di azione, di crescente difficoltà, che ciascuno può applicare immediatamente.

Gli studi e le riflessioni compiute portano Fedele a ritenere che il fattore decisivo per il successo di piccole e grandi progetti di cambiamento ecologista e sociale non sia la presenza o capacità di un leader, quanto dal contributo della squadra intorno e, in specifico, un ruolo cruciale è individuato nel Primo Follower, il primo seguace.

Nel suo libro Fedele si sofferma anche sul successo di Greta Thunberg e di Elon Musk e presenta il metodo delle 4 azioni, poi 40 lezioni di leadership e un piano completo costituito da 10 progetti per fermare e poi invertire il riscaldamento globale e tante altre proposte, per dare soluzioni ai problemi dell’inquinamento.