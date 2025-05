Il Festival “Primavera dei teatri” torna a Castrovillari

Per il venticinquesimo anno di attività del Festival dei teatri, appuntamento dal 26 maggio al 1° giugno a Castrovillari, in provincia di Cosenza

Il titolo dello splendido film del regista afghano Atiq Rahimi, Come pietra paziente, potrebbe aderire perfettamente alla “Primavera dei Teatri”. Ideato e diretto da Dario De Luca, Saverio la Ruina e Settimio Pisano (Scena Verticale), lo storico festival dei nuovi linguaggi della scena compie 25 anni di vita, che festeggerà dal 26 maggio al primo giugno a Castrovillari, in provincia di Cosenza.

Un compleanno significativo per una rassegna che, negli anni, ha saputo mantenere una purezza di sguardo, partecipazione e linguaggio. “Senza le tante donne e i tanti uomini che lo hanno animato, oggi non saremmo qui”, ammettono i direttori artistici, che hanno saputo far dialogare artisti e spettatori in modo conviviale e allo stesso tempo avanguardistico. Trentacinque eventi tra spettacoli teatrali, performance, danza, musica, residenze artistiche, mostre, workshop, poesia e incontri, “con i piedi ben saldi a terra e lo sguardo volto al futuro, con l’acqua alla gola e le ali di cera”.

Il festival prende il via con tre eventi: Cani lunari di Francesco Marilugo; uno spettacolo coreografico firmato dal Balletto della Calabria (Lo spazio occupato) e Nobody nobody nobody. It’s ok not be ok di Davide Ninarello. Iaia Forte arriverà a Castrovillari con un testo di Emanuele Trevi, Mia nonna e i Borboni (28 maggio), mentre Federica Rosellini mostrerà in prima nazionale Ivan e i cani (30 maggio).

Al critico teatrale Claudio Facchinelli, recentemente scomparso, verrà dedicato l’Autoritratto sentimentale per inviluppo. Si consolidano le presenze di artisti che hanno fatto la storia del teatro italiano contemporaneo, come Danio Manfredini (Cari spettatori, 31 maggio) e Marco Sgrosso (Emma B. vedova Giocasta di Savinio, 1 giugno). Senza trascurare le nuove sperimentazioni: la giovane compagnia Mar Giomitch presenta Polmoni di Duncan MacMillian (29 maggio), mentre Francesca Astrei debutta in prima nazionale con Io sono verticale (1 giugno).