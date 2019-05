Un libro per raccontare il razzismo di ieri e quello di oggi, potente macchina del consenso. Missionario e attivista, convinto che Dio sia schierato dalla parte “degli oppressi, degli schiavi, dei poveri”, Alex Zanotelli pubblica per Chiarelettere uno scritto che non è solo denuncia del presente ma contributo essenziale di conoscenza. È il precipitato di oltre cinquant’anni vissuti fianco a fianco con gli ultimi, prima in Sudan poi in Kenya, in una delle troppe baraccopoli di Nairobi.

È sorprendente leggere il racconto della quotidiana distorsione dei fatti, di cui siamo tutti vittime, spesso inconsapevoli. Ricordando la “santa collera” del pastore luterano Kaj Munk; il Sanctuary movement, che a partire dagli Stati Uniti ha trasformato le chiese in rifugi protetti; il primo sciopero dei braccianti africani, guidato dallo studente di ingegneria e lavoratore nei campi Yvan Sagnet, fino all’esperienza di Riace, Alex Zanotelli tira le fila di un’Italia impegnata e rilancia con forza il valore politico della disobbedienza civile.

Nato a Livo, in provincia di Trento, nel 1938, Zanotelli completa i suoi studi a Cincinnati (Usa). Nel 1964 è ordinato sacerdote. Missionario comboniano, dal 1965 al 1978 vive in Sudan, dal ‘78 al 1987 è direttore della rivista Nigrizia, nel 1988 arriva in Kenya e dal 1990 al 2002 vive a Korogocho, baraccopoli di Nairobi, un’esperienza che ha raccontato nel libro autobiografico Korogocho. Alla scuola dei poveri (Feltrinelli 2003). Dal 2002 risiede stabilmente in Italia, nel rione Sanità di Napoli, dove continua la sua battaglia dalla parte dei poveri.

(Chiarelettere, pp. 160, 15 euro)

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook