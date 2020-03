Almanacco di Marzo 2020 a cura di BARBANERA

Con l’arrivo della primavera orto e giardino entrano nel vivo. Attrezzi alla mano, un capitolo a parte lo meritano le “amicizie verdi” che trovano proprio in questo periodo nuove occasioni di incontro. Il riferimento è alle consociazioni, ovvero a quelle combinazioni di piante che avranno la capacità di aiutarsi a vicenda contro gli effetti di parassiti e insetti nocivi. Ma c’è anche un altro interessante risvolto. Non di rado le “accoppiate” producono un bellissimo risultato, piacevolissimo all’occhio. Seminando ad esempio un letto di prezzemolo ai piedi delle rose in vaso, oltre ad avere una raccolta sempre fresca, l’aromatica farà da repellente contro i parassiti e da pacciamatura, favorendo una migliore irrigazione e crescita. Basterà rinvasare o aggiungere in superficie terriccio sufficientemente ricco, non serviranno concimazioni ulteriori. Si può seminare da febbraio fino a giugno, avendo cura di tenere il vaso a mezz’ombra se fa già caldo: se le rose sono grandi, faranno da ombreggiante. In inverno, poi, si poteranno ad alberello o a cespuglio non troppo basso, per far ricevere la giusta luce al prezzemolo. Annaffiare con regolarità evitando ristagni. Se il prezzemolo dovesse ingiallire, e le rose mostrare una muffa biancastra sulle foglie, controllare il drenaggio del vaso.

L’ortaggio – Il prezzemolo

La semina Si fa in luna calante dalla primavera. Si interra il seme a circa 0,5-1 cm di profondità. Semine troppo anticipate provocano una crescita lenta, mentre semine estive possono richiedere di mantenere il terreno fresco, coprendolo con sacchi o teli ombreggianti.

La raccolta Si raccolgono le foglie tagliandole o staccandole dalla base. Le piante continuano a crescere permettendo una raccolta prolungata. I gruppi troppo fitti si possono diradare lasciando circa 3-4 cm di distanza. In cucina si utilizza fresco.