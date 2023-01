Fronte del ghiaccio, La Nuova Ecologia di gennaio 2023

Martedì 10 gennaio alle ore 11,30 in diretta streaming la presentazione del nuovo numero del mensile

La strategia climatica europea in seguito alla Cop27 di Sharm El Sheikh, l’annus horribilis per i ghiacciai delle Alpi, gli illeciti delle ecomafie, le difficoltà per i giovani italiani nel mondo dell’agricoltura. Ma anche i territori occupati in Palestina, le comunità di organismi che vivono sulle microplastiche nei laghi italiani, fumetti, cultura, popolazioni indigene e tanto altro.

IL SOMMARIO DI NUOVA ECOLOGIA DI GENNAIO 2023

Introduce Francesco Loiacono, direttore di Nuova Ecologia; partecipano: Marco Giardino, vice presidente Comitato Glaciologico italiano, Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente, Daniele Moretti, giornalista Sky autore de “Il capitale naturale” e i giornalisti Giulia Assogna, Rocco Bellantone, Fabio Dessì ed Elisa Cozzarini. Durante la diretta Gianlorenzo Ingrami realizzerà delle vignette sui temi trattati.