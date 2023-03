La Nuova Ecologia di marzo 2023

Come e perché trasformare le aree urbane in città 30 km/h. Poi le inchieste sul turismo invernale e sui progetti del governo per fare dell’Italia hub europeo del gas fossile. F-Gas e refrigeranti naturali al centro della campagna Unfakenews di marzo. Alle ore 11.30 sui sito e sui canali social la presentazione del numero

Ridisegnare gli spazi e ridurre la velocità di tutti i mezzi di trasporto in città, per ridurre lo smog, causa di 50mila decessi l’anno in Italia, e contrastare quella violenza stradale che, nello stesso arco di tempo, uccide tremila persone. “Città trenta e lode” è il titolo della storia di copertina di Nuova Ecologia di marzo, illustrata da Jacopo Rosati, dedicata al modello di città a 30 km/h orari. Una trasformazione urbana entrata nel dibattito pubblico dopo che il Consiglio comunale di Milano, il 9 gennaio scorso, ha approvato un ordine del giorno in cui invita sindaco e giunta a proclamare il capoluogo “Città 30”. Una trasformazione necessaria, come scrive il direttore Francesco Loiacono nel suo editoriale, per rendere vivibili e sicure le nostre aree urbane.

Nella sezione Inchieste, “Sci al fondo”: sulle Alpi la quota in cui trovare 30 cm di neve per almeno 100 giorni l’anno si sposta sempre più in alto, con gravi ripercussioni sul turismo invernale. A fare il punto è il dossier “Nevediversa” di Legambiente, che denuncia la crisi dell’industria dello sci, con impianti che aprono a intermittenza e ricorrono sempre più spesso all’innevamento artificiale. E ancora “A tutto Hub”: l’inchiesta sui progetti avviati e siglati dal governo Meloni per far diventare il Belpaese il principale hub di arrivo e smistamento del gas in Europa; investimenti illogici, che lasciano indietro le rinnovabili.

Con “Freddo senza chimica”, il mensile di Legambiente torna a ribadire l’urgenza di abbattere l’utilizzo dei gas fluorurati come refrigeranti, a favore dei gas naturali, per rimuovere una grave minaccia per il clima e per la salute, destinata a crescere: con l’aumento delle temperature, si stima che entro il 2050 potrebbero essere in funzione 5,6 miliardi di condizionatori. Proprio gli F-Gas e i refrigeranti naturali sono al centro di “Unfakenews” di marzo, la campagna di Legambiente e Nuova Ecologia per contrastare le bufale su ambiente e salute, e per promuovere una corretta informazione sui temi ambientali.

Diritti umani e ambiente nel reportage “Nel cuore del mondo”, con le foto di Francesco Pistilli, dedicato alla lotta del popolo indigeno U’wa, in Colombia, per difendere la loro terra dalle estrazioni petrolifere.

“Questa diga non è un albergo“: dopo 500 anni di assenza, il castoro euroasiatico ha fatto il suo ritorno in Italia. Uno studio dimostra come questo roditore, costruendo barriere e rifugi, sia in grado di aumentare l’eterogeneità degli habitat, dimostrandosi prezioso per la crescita della biodiversità. E ancora “Una, nessuna, centomila biblioteche”, servizio che fa il punto sui presidi culturali gratuiti più diffusi nel nostro Paese, sempre meno frequentati, fotografando anche uno squilibrio tra le biblioteche del Sud e quelle del Centro-Nord sia per il numero di strutture disponibili che per l’aggiornamento dei cataloghi.

Questi e altri contenuti saranno al centro della presentazione di Nuova Ecologia di marzo, in diretta streaming domani, 1° marzo, alle ore 11.30, sul sito (lanuovaecologia.it) e sui canali social della rivista, e sul profilo LinkedIn di Legambiente. Introduce Francesco Loiacono, direttore di Nuova Ecologia. Partecipano: Matteo Dondé, architetto esperto in mobilità ciclistica, Alessandra Bonfanti, responsabile mobilità attiva di Legambiente, Marco Mancini, ufficio scientifico di Legambiente e i giornalisti Fabio Dessì, Rocco Bellantone e Giulia Assogna.

Durante la diretta Gianlorenzo Ingrami realizzerà delle vignette sui temi trattati.

RIVEDI LA PRESENTAZIONE