Presentato in Parlamento il disegno di legge per le Città30

Per la sicurezza dei cittadini, le associazioni chiedono non solo l’abbassamento dei limiti di velocità, ma un nuovo modello di mobilità urbana. Ringraziamenti a Roberto Morassut, primo firmatario della proposta di legge

In Parlamento è stato presentato il disegno di legge “norme per lo sviluppo delle Città 30 e l’aumento della sicurezza stradale nei centri abitati” (promosso dal basso da una piattaforma di associazioni tra cui Legambiente, FIAB, Salvaiciclisti, Kyoto Club, Amodo, Clean Cities Campaign, ASviS, Fondazione Michele Scarponi, redatto a cura di Andrea Colombo, esperto legale) che è stato recepito dai parlamentari da un ampio schieramento di forze politiche guidate da Pd, Avs, Azione-IV per offrire una cornice quadro nazionale per le città e i centri abitati al fine di ripensarli con un nuovo modello.

Al centro del corpus di 18 articoli una visione organica di Città 30, intesa non solo come abbassamento del limite di velocità, ma anche come ridisegno delle strade urbane, maggiori controlli ed educazione, risorse, strumenti e semplificazioni per adeguare le norme sulla viabilità e sull’infrastruttura stradale alla moderazione del traffico e della velocità, diffusione di campagne di educazione, informazione e comunicazione.

Il testo recepisce tre delle norme europee più avanzate: quella spagnola, sulla riduzione diffusa della velocità a 30 km/h in tutti i centri urbani, quella inglese sulla gerarchia delle responsabilità degli utenti della strada in proporzione alla potenzialità di indurre un danno agli altri, e quella francese sulla promozione di una cultura della mobilità sostenibile negli spot tv proponendo un impianto avanzato di principi e strumenti al servizio delle amministrazioni comunali per una più equa distribuzione degli spazi urbani e per ridurre più efficacemente i morti in strada, che in città vedono il 73% degli incidenti, per oltre la metà a causa dell’eccesso di velocità, che sulle strade urbane è la prima causa in assoluto degli incidenti mortali.

Un iter che è approdato in Parlamento ma che non a caso aveva preso avvio a Bologna, il primo grande centro italiano che si è mosso concretamente in questa direzione, investendo oltre 20 milioni di euro nei prossimi tre anni per modificare lo spazio stradale in maniera infrastrutturale, realizzando riprogettazioni delle aree pubbliche che rendano immediatamente riconoscibile la Città 30 e che cambino in maniera sostanziale l’uso della città e le abitudini di mobilità.

“Ringraziamo i parlamentari – dichiarano le associazioni promotrici della campagna #Citta30subito – Roberto Morassut (primo firmatario della Pdl), Francesca Ghirra, Giulia Pastorella, Anthony Barbagallo, Valentina Ghio, Filiberto Zaratti, Angelo Bonelli, Ouidad Bakkali, Andrea Casu che hanno voluto presentare la proposta alla Camera dei deputati e hanno dato una risposta organica alle associazioni e a tutte le vittime delle strada con una legge quadro nazionale per azzerare la strage stradale e recuperare il ritardo nella mobilità delle città italiane. “Le città 30, attraverso la moderazione della velocità e la condivisione di strade e spazi pubblici in modo sicuro, offrono una soluzione sistemica a diversi ordini di problemi che affliggono le nostre città, come la circolazione urbana, la crisi climatica, lo spazio pubblico e la violenza stradale. Grazie a questa pratica innovativa, sarà possibile fornire risposte alle stragi che ogni giorno si consumano nelle nostre strade attraverso la prevenzione e la rivoluzione del paradigma della mobilità urbana, come insegna da tempo l’esempio positivo delle città europee che già l’hanno introdotta”.

Infatti, in Italia il 44% delle vittime della strada perde la vita in incidenti in città, contro una media europea del 38%. L’efficace del limite di velocità urbano trova conferma in alcune esperienze già attuate e collaudate in Europa, dove sono state introdotte le città 30, da Grenoble in Francia a Graz in Austria, alla Città metropolitana di Bruxelles in Belgio, da Londra in Gran Bretagna a molte città spagnole e in Scozia. Nella capitale del Regno Unito, dopo l’approvazione dei limiti di 20 mph, le morti sulle strade si sono ridotte del 25%, mentre gli investimenti di pedoni si sono abbassati del 63%; a Bruxelles invece, dopo un anno dall’inaugurazione della “città 30 km/h”, avvenuta nel gennaio 2021, sono diminuiti del 28% gli incidenti e del 50% i morti e feriti gravi. Nella città di Edimburgo, l’attuazione del limite di velocità da 30 mph a 20 mph ha contribuito a tagliare del 40% il numero degli incidenti e del 33% il numero di feriti, aumentando anche il consenso dei cittadini da quando è stato introdotto il limite di velocità.

La legge sottolinea ancora una volta la causa principale delle collisioni mortali su cui bisogna intervenire e chiarisce con strumenti e norme come sia necessario partire dall’abbassamento della velocità per ridurre la strage stradale che in Italia ha numeri impressionanti: quasi 9 persone al giorno, senza contare i feriti gravi (500 casi giornalieri). Basti pensare che nel solo 2021 hanno perso la vita 566 ragazzi, a cui si sono aggiunti oltre 60mila feriti, attestando gli incidenti stradali come prima causa di morte in Italia tra i 15 e i 29 anni.

Con un articolato intelligente e innovativo, questa proposta normativa indica nelle città 30 km/h la soluzione per colmare un imperdonabile ritardo tutto italiano che costa ogni giorno vite umane ma anche offre le argomentazioni per contrastare la proposta di legge di riforma del codice della strada proposta da Salvini che va in direzione sbagliata e non inciderà significativamente sul problema, colpendo solo gli abusi alla guida, aumentando le pene e accanendosi stoltamente contro la mobilità sostenibile e la micromobilità elettrica.