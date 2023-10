Premio “Verso un’economia circolare”: al via l’edizione 2023

La settima edizione del premio “Verso un’economia circolare” è all’insegna delle novità pur restando nell’alveo della tradizione. Sin dagli esordi si è caratterizzato per aver posto attenzione a quei progetti concreti, sparsi in tutta Italia, che puntassero alla riduzione di rifiuti, riciclo e buone pratiche di sostenibilità.

Il Premio di eccellenza nazionale “Verso un’economia circolare” nasce e si sviluppa negli anni con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di buona pratiche di sostenibilità oltre che valorizzare quanto già di positivo si sta facendo a livello di sistema pubblico e privato.

La partecipazione al Premio di eccellenza nazionale “Verso un’economia circolare” è libera e gratuita. Due sono gli ambiti previsti, gli Enti locali e il mondo dell’impresa. Possono dunque partecipare i Comuni, le Città metropolitane, le Aziende micro, piccole, medie e grandi, le Startup e le Cooperative purché rispettino i requisiti previsti dal Bando.

Verranno prese in considerazione le candidature di quelle realtà che negli anni 2022-2023 abbiano realizzato, avviato, o anche solo approvato ed autorizzato progetti, attività e/o servizi riferibili agli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 dell’ONU.

I candidati saranno suddivisi in categorie omogenee, gli enti locali in due fasce in base alla popolazione (fino a 30.000 abitanti e oltre 30.000 abitanti) mentre le imprese in base al fatturato (fino a 30 milioni e oltre i 30 milioni).

Saranno anche attribuite menzioni speciali. Il premio Confcooperative Brescia, dedicato al Mondo della cooperazione e del Terzo Settore, che vede la collaborazione e il sostegno di BTL – Banca del Territorio Lombardo, il premio Confagricoltura Brescia, dedicato al Mondo dell’agricoltura, il premio Confapi Brescia, dedicato al Mondo delle PMI e il premio Confartigianato imprese Brescia e Lombardia Orientale, dedicato all’artigianato e alle micro e piccole imprese.

Il termine per la presentazione delle candidature è mercoledì 23 novembre 2023 , fatta eccezione per possibili successive proroghe che verranno comunicate. Per candidarsi è necessario compilare in digitale la “scheda di partecipazione” con tutte le informazioni richieste per presentare la propria realtà e descrivere al meglio il proprio progetto.

Il Premio è organizzato in sinergia con Kyoto Club, Circularity e in collaborazione con Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha inoltre il sostegno di Confapi Brescia, Confagricoltura Brescia, Confartigianato imprese Brescia e Lombardia Orientale, Confcooperative Brescia e BTL – Banca del Territorio Lombardo.

E’ patrocinato da Fondazione Cariplo, Camera di Commercio di Brescia, ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Regione Lombardia, Sostenibilità in Lombardia, ICESP – Italian Circular Economy Stakeholder Platform, Agende 21 locali, Alleanza per il Clima Italia, Anci Lombardia, Fondazione Futurae, Alleanza per la Generatività Sociale, Borghi Autentici d’Italia, Associazione dei Comuni Virtuosi, Associazione Comuni Bresciani, Cogeme Spa e Acque Bresciane Società Benefit Srl.

Ha infine come media partner La Nuova Ecologia, QualEnergia, La Svolta, Materia Rinnovabile, Giornale di Brescia, Teletutto, Radio Brescia Sette.

La cerimonia si terrà indicativamente tra gennaio 2024 e febbraio 2024.

Bando (PDF)

Scheda di partecipazione al Premio

Maggiori dettagli sulla pagina Premio di eccellenza