Per la dodicesima edizione del riconoscimento ideato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dall’Italian Exhibition Group, con il patrocinio del Mite, premiati Caviro Extra di Faenza, Il Drago delle colline metallifere stato Aps di Marsiliana di Massa Marittima ed Energy Dome di Milano

Alla fiera Ecomondo di Rimini è stato assegnato il Premio Sviluppo Sostenibile 2022, istituito per il dodicesimo anno dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dall’Italian Exhibition Group con il patrocinio del Mite. Il premio, che quest’anno ha visto in concorso tre settori, economia circolare, capitale naturale e start up per il clima, ha attribuito la medaglia d’oro a Caviro Extra di Faenza, a Il Drago delle colline metallifere stato Aps di Marsiliana di Massa Marittima e a Energy Dome di Milano.

“Il Premio – ha dichiarato Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile – è nato per far conoscere e promuovere le migliori pratiche e migliori innovazioni nei vari settori della green economy. Ogni anno abbiamo visto crescere il numero delle aziende che vi hanno partecipato e la qualità dei progetti.: un buon segno di vitalità delle nostre imprese e delle start up che stanno facendo della sostenibilità la loro cifra”.

Come in ogni edizione sono state premiate quelle realtà imprenditoriali che.si siano particolarmente distinte per eco-innovazione, efficacia dei risultati ambientali, positivi risultati economici e occupazionali, nonché della loro potenziale di diffusione.

I primi classificati del Premio Sviluppo Sostenibile 2022

Categoria Economia Circolare, in collaborazione con il Circular Economy Network

Caviro Extra SpA per la realizzazione del progetto “Lègami di Vite”, con il quale quale ha raggruppato importanti aziende vitivinicole dell’Emilia Romagna per la gestione e valorizzazione circolare dei sottoprodotti e degli scarti della vinificazione per produrre elettricità rinnovabile, biometano e ammendanti compostati. Con il bio-LNG prodotto si alimentano i mezzi impiegati per il trasporto del vino e dei sottoprodotti. L’iniziativa realizza efficienza e risparmio di risorse e energia, riduzione di CO2, produzione di energia rinnovabile, buone pratiche agricole e di gestione dei suoli. La principale innovazione è l’integrazione di filiera, fra imprese, nella gestione integrata e circolare, dei sottoprodotti e degli scarti.

Categoria Capitale naturale con la collaborazione di Wwf, Crea – Rete Rurale Nazionale

Il DRAGO APS Per la realizzazione del progetto di associazione, nel distretto delle Colline Metallifere toscane, delle aziende di produzione, di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, coinvolgendo anche il mondo della ricerca, della formazione, per promuovere, sostenere e diffondere l’agricoltura biologica e l’agroecologia, le produzioni locali di qualità, i consumi a filiera corta, la tutela della biodiversità, la valorizzazione sostenibile del territorio. Coinvolgendo in particolare 35 agricoltori e 8 trasformatori, questo progetto, grazie ad una innovativa azione integrata territoriale, ha consentito di raggiungere rilevanti risultati ambientali buoni risultati economici e la diffusione di buone pratiche.

Categoria Start up per il clima con la collaborazione di Italy for Climate e Step (green tech)

Energy Dome per lo sviluppo del progetto CO 2 Battery: una tecnologia di accumulo di energia elettrica, generata da fonti rinnovabili discontinue, che sfrutta le proprietà della CO 2 con un processo termodinamico innovativo, che, nell’impianto dimostrativo realizzato in Sardegna, ha raggiunto buoni livelli di efficienza con costi contenuti. La tecnologia di CO2 Battery consentirebbe, qualora la sua industrializzazione ne confermasse le performance, di differenziare e facilitare anche l’approvvigionamento e ridurre i costi delle materie prime utilizzate nelle batterie di accumulo.

Gli altri premiati

Oltre ai tre primi premi, sono state segnalate come le migliori realtà dei settori:

Economia Circolare

Andolfi & C. Snc – per POLYRETWIN, innovativo film accoppiato riciclabile e resistente all’impatto e alla perforazione.

Circularity – startup e società benefit, per l’innovativa piattaforma di simbiosi industriale che aiuta le imprese a scambiarsi gli scarti di produzione attivando percorsi virtuosi di economia circolare basati sulla collaborazione “tra pari”. Una piattaforma tecnologica proprietaria che consente di selezionare e riutilizzare nei propri cicli di produzione i materiali di scarto di altre imprese.

Conceria Nuvolari Società Benefit Srl – per il processo innovativo e sostenibile di concia della pelle Nature-L, senza utilizzo di metalli pesanti e di cromo, con riduzione dei consumi di acqua.

Krill Design – per il progetto innovativo e circolare di filamento di bio-materiale Rekrill, ottenuto riciclando rifiuti alimentari che può essere utilizzato con la tecnologia della stampa 3D.

Italcementi – per la produzione della una nuova gamma di cemento e di calcestruzzo, innovativa e circolare, Eco.build, con alto contenuto di materiale proveniente dal riciclo di rifiuti inerti.

Iterchimica SpA – per la produzione innovativa e circolare di Gipave, una tecnologia brevettata e hi-tech made in Italy che incrementa le prestazioni dell’asfalto e ne riduce notevolmente l’impatto ambientale, combinando grafene e plastiche dure appositamente selezionate, altrimenti destinate a processi di smaltimento meno sostenibili.

sienabioACTIVE – per la realizzazione di prodotti innovativi e circolari, bio-based, derivati da scarti, di origine agroalimentare, forestale per generare composti bioattivi per biocosmesi, nutraceutica, integratori alimentari, farmaci, prodotti per agricoltura biologica e biomateriali.

E-Repair S.R.l.U – per l’innovativa e circolare attività di riparazione e di rigenerazione delle schede elettroniche industriali che previene la produzione di RAE.

SILEA – per il progetto la Piccola Sartoria Sociale, di recupero dei vestiti usati, il riutilizzo di scarti e il riciclo di rifiuti tessili con i quali confeziona o recupera abiti usati, realizzando un originale centro per il riuso.

Capitale naturale

Consorzio Volontario Kilometroverde Parma Impresa Sociale – per il progetto KilometroVerdeParma, con partership pubbliche e private, che crea boschi permanenti nel territorio di Parma e provincia. Con l’obiettivo di raggiungere i 100.000 alberi entro il 2025.

Coop – per i tre progetti “Un mare di idee per le nostre acque di salvaguardia dell’ecosistema acquatico”; “Ogni ape conta” per il mantenimento di habitat degli impollinatori nei campi delle filiere ortofrutticole Coop e “Agricoltura di precisione e riduzione dei pesticidi”

DAVINES SpA – per il progetto European Regenerative Organic Center (EROC), un hub internazionale di ricerca e divulgazione, che vuole quantificare l’impatto dell’agricoltura rigenerativa sui suoli agricoli.

LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS – per la strategia LO Funds che offre l’opportunità di investire in iniziative mondiali finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del Capitale Naturale Le Greenhouse s.c.a r.l. per il sistema agrivoltaico che concilia la produzione di energia elettrica da fonte solare con quella agricola con impianti preferibilmente localizzati in aree agricole degradate.

Novamont – per la strategia finalizzata alla diffusione di pratiche colturali sostenibili, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 delle attività agricole e di riportare materia organica di qualità nel suolo Piante Officinali San Marco – Siena per il progetto di riscoperta, recupero e produzione di piante aromatiche e officinali autoctone, in un’area di 30 ha coltivato col metodo biologico.

(RI)GENERIAMO – per l’applicazione di criteri di eco-gestione di aree forestali in concessione, per incrementare l’assorbimento di CO2, supportare la biodiversità, ridurre il rischio di incendi, creare opportunità economiche

Società Agricola Gelasio Caetani – per la partecipazione al Progetto Life Greenchange, con la realizzazione di habitat di valore ecologico una nuova zona umida, fasce ripariali, boschi planiziali –sulla superficie aziendale

Start up per il clima

Hypergen by Simplifhy SB srl – per aver sviluppato un generatore modulare, integrando piccoli impianti eolici e fotovoltaici con idrolizzatori e celle a combustibile per produrre e utilizzare idrogeno verde

RENERGY1.618 S.r.l. – per lo sviluppo di un motore innovativo, capace di riutilizzare il calore di scarto dei processi industriali e quello generato da impianti rinnovabili termici generando energia elettrica.

SOLHO – per il prototipo SPRHOUT che utilizza la tecnologia solare termica per rendere i processi industriali energeticamente indipendenti. L’innovazione consiste in una solar station che contiene le tecnologie ad hoc

Spinlex Industries – per lo sviluppo di Zephir, una pala eolica innovativa e con ottime prestazioni: multidirezionale, con un’apertura alla base che fa scorrere l’aria anche all’interno del cilindro per raggiungere l’apertura superiore.