Ambientalista dell’anno, al via le votazioni

Il premio “Ambientalista dell’anno” è intitolato a Luisa Minazzi. Vota il tuo candidato entro il 27 novembre sul sito premioluisaminazzi.it

Si allunga la storia del premio “Luisa Minazzi – Ambientalista dell’anno” intitolato all’attivista ecologista casalese che ha perso la vita nel 2010 a causa dell’esposizione all’amianto dell’Eternit. La storia del premio, fin dall’inizio, si è intrecciata con la storia del nostro Paese. In questi anni, attraverso le testimonianze dei candidati, il premio ha raccontato le vicende di un’Italia virtuosa che si è battuta contro l’inquinamento, per affermare buone pratiche di sostenibilità ambientale, come si può desumere dall’albo d’oro della manifestazione.

Le storie che gli otto candidati finalisti ogni anno ci fanno conoscere, sono storie di impegno e di generosità, di ricerca e di innovazione, che hanno come filo conduttore unificante un insieme di valori che costituiscono il nucleo della “virtù civica”: la solidarietà, l’impegno civico, la tutela della legalità e dell’ambiente. Valori che ancora oggi, nel forte disorientamento in cui siamo avvolti a causa delle crisi che contrassegnano questo difficile periodo, assumono un ruolo di presidio per la convivenza democratica e di aiuto a guardare al futuro con speranza.

Chi sono gli otto finalisti del premio promosso da Legambiente e La Nuova Ecologia insieme al comitato organizzatore di Casale Monferrato (Al), selezionati sulla base delle circa quaranta candidature avanzate dalla nostra preziosa giuria preliminare, i lettori lo potranno scoprire leggendo le schede a loro dedicate. Sono otto esempi di virtù civica espressa spesso lontano dai riflettori che compongono, presi nel loro insieme, un modello per la transizione ecologia che tutti auspichiamo.

Vi invitiamo a votarli entro domenica 27 novembre utilizzando la scheda cartacea o il modulo online su premioluisaminazzi.it. Ancora una volta, però, vi chiediamo anche di accompagnarci in questa iniziativa, di diventarne co-promotori. Come? Diffondendo queste storie, promuovendone il valore esemplare così da amplificare le potenzialità di cambiamento che contengono, soltanto così sapremo ricostruire la socialità dentro un modello coerente con gli equilibri della casa comune.

L’appuntamento per la premiazione è venerdì 2 dicembre a Casale Monferrato (Al), accompagnato come ormai consuetudine da alcuni anni dal “Festival della virtù civica” che fa da cornice al premio. Vi chiediamo di rimanere in contatto e di seguire tutte le fasi dell’iniziativa.

Anna Cogo. Thiene (VI), 1975

Aiutare le aziende ad adottare un paradigma rigenerativo oltre il profitto, in un ecosistema dove tutto è connesso e in cui le nostre azioni incidono sulla qualità dell’ambiente. Questa idea guida Anna Cogo, 47 anni, multinational engagement manager di B Lab, ente no profit che ha creato un autentico movimento globale di aziende e un protocollo di misurazione che consente di capire in maniera chiara se una azienda è o non è sostenibile. Attualmente il movimento comprende più di 5.500 aziende in 85 Paesi. In Italia le B Corp sono più di 180. Si occupa di innovazione per la sostenibilità dal 2002, ha consolidato la sua esperienza in pratiche di business rigenerativi. Nel 2015 ha fatto parte del gruppo di lavoro del Senato per l’introduzione della legislazione sulle società benefit.

Comitato spontaneo Pac Libero. Roma, 2017

Un comitato spontaneo di cittadini è riuscito a riportare all’attenzione pubblica il Parco archeologico di Centocelle, area di 126 ettari alla periferia sud-est di Roma dalle particolari caratteristiche storico-ambientali come le tre antiche ville romane, attualmente interrate, fruibile attualmente solo in minima parte. Il comitato Pac Libero vuole impedire che diventi una discarica a cielo aperto. I rifiuti contaminano già le falde acquifere e si è anche parlato di terra dei fuochi romana. Intanto, mentre continua l’impegno per coinvolgere i cittadini nelle attività di pulizia localizzata, sono stati aperti accessi fino ad ora tenuti chiusi. Il Parco è sempre più vissuto, la percezione di un luogo malsano sta cambiando ed è cresciuto il controllo sociale che riduce gli usi illeciti del Pac.

Valentina Fiore. Palermo, 1977

Dopo un periodo di volontariato, Valentina Fiore diventa responsabile amministrativo della cooperativa Placido Rizzotto Libera Terra. Inizia a lavorare al progetto di costituzione di un consorzio tra le cooperative di Libera Terra. Nel 2008 diventa direttore del Consorzio Libera Terra Mediterraneo, promosso da Libera, che ha come obiettivo quello di restituire dignità, valore e bellezza ai territori sottratti alle mafie, attraverso il recupero sociale e produttivo dei beni, restituendo la dignità del lavoro ai cittadini, rispettando ambiente e persone. Propone un sistema economico virtuoso e sostenibile, attento a legalità, giustizia sociale e mercato. Oggi il Consorzio coordina le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici di qualità a marchio Libera Terra.

Toni Farina. Torino, 1953

Si è occupato di comunicazione per il settore Parchi naturali della Regione Piemonte. È stato redattore di Piemonte Parchi. Esponen-te di Mountain Wilderness, fa parte della Ctam del Cai Piemonte Liguria Valle d’Aosta. Fa parte del consiglio direttivo del Parco nazionale Gran Paradiso. Ha proposto di istituire una “Montagna sacra” per il Gran Paradiso nell’anno del centenario del primo parco naturale italiano: un progetto pensato per creare consapevolezza del limite. Chi aderisce si impegna ad astenersi dal salire sulla cima della montagna individuata come sacra per la natura. Nessuna regola formale, nessuna imposizione, solo una libera condivisione. Una nuova forma di fruizione del Parco Gran Paradiso e più in generale della montagna e degli ambienti naturali.

Anna Maria Moschetti. Palagiano (Ta), 1956

Medico pediatra, responsabile delle malattie dei bambini legate all’inquinamento per l’Associazione pediatri di Puglia e Basilicata. È tra gli esperti del presidente Emiliano nella commissione Ambiente, salute e Ilva e presidente della commissione per l’Ambiente dell’Ordine dei medici di Taranto, definita nel 2022 dall’Onu “zona di sacrificio”, perché l’Ilva da decenni compromette la salute in particolare di neonati, bambini e adolescenti. Anna Maria Moschetti fa parte anche dell’associazione di Ecodermatologia, che si impegna a favorire lo sviluppo di formulazioni attente all’ambiente, valutare l’impatto ambientale dei cosmetici, supportare le aziende eco-friendly nel ciclo del prodotto, studiare gli effetti dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento sulla pelle.

Iris cooperativa agricola. Calvatone (Cr), 1978

Iris cooperativa agricola nasce come proprietà collettiva per coltivare biologico, creare lavoro per donne e persone svantaggiate, sviluppare un rapporto diretto con il consumatore, promuovere la cultura contadina. L’idea originale risale al 1978: nove giovani iniziarono a lavorare insieme nella pianura cremonese per produrre prodotti sani, senza l’uso di sostanze chimiche, seguendo l’insegnamento dei loro padri braccianti, muratori, mungitori, manovali e artigiani. Iris cresce e il rapporto con i consumatori consente la diffusione dei Gruppi di acquisto solidale. Nel 2005 la cooperativa decide di rilevare il pastificio con cui lavorava ormai da anni radicandosi nel territorio ma anche con soci in Italia e all’estero, portatori di ricchezza e solidità ai principi etici e di economia solidale.

Renato Nitti. Bari, 1968

Procuratore della Repubblica di Trani, esperto di reati ambientali, Renato Nitti ha condotto alcune delle principali inchieste giudiziarie che hanno coinvolto grandi ditte di smaltimento di rifiuti. Ha rivelato la difficoltà a individuare le “merci a rischio” a causa dei controlli doganali, spesso solo formali. Pertanto, una quantità indeterminata di rifiuti di vario genere (polietilene, plastica, prodotti ferrosi, rame) viaggia all’interno del nostro Paese in assenza di controlli effettivi. Per contrastare questo sistema permeabile, ha proposto un controllo sui materiali attivando una visione circolare dello smaltimento dei rifiuti. Nitti è stato consulente della Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse correlati.

CERossini. Pesaro-Urbino, 2022

Prima comunità energetica rinnovabile della Regione Marche promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Montelabbate, circa 7.000 abitanti nella provincia di Pesaro e Urbino. Il progetto si propone di creare una coalizione di utenti con lo scopo di autoprodurre, consumare e gestire energia. La “CERossini” è alimentata da un impianto fotovoltaico da 15 kW situato sul tetto dell’Istituto scolastico “G. Rossini”, socio prosumer, ossia che produce e autoconsuma l’energia rinnovabile. L’impianto, che fornisce energia alla scuola, alimenterà le utenze di sei abitazioni residenziali e due attività commerciali. La Cer è anche una soluzione per arginare l’incremento del costo dell’energia, che sta mettendo a serio rischio l’economia di molti Comuni, delle famiglie e delle piccole e medie imprese.

(Dal mensile di ottobre)