“Ho voluto la bicicletta”, il premio intitolato a Mariateresa Montaruli

Intitolato alla memoria di Mariateresa Montaruli, giornalista e scrittrice prematuramente scomparsa a luglio scorso, nasce il premio per le donne che promuovono le due ruote e il cicloturismo

La bicicletta non ha confini. Può arrivare dappertutto donando a chi pedala salute, gioia, nuovi amici e tanto altro. Lo ha spiegato in molte occasioni Mariateresa Montaruli, la giornalista, scrittrice e blogger appassionata di bici e scomparsa prematuramente lo scorso luglio. A lei Nuova Ecologia, con il supporto di Upcycle Cafè, il bike bistrot di Milano, e di amici giornalisti e pedalatori di Mariateresa, dedica il premio “Ho voluto la bicicletta”, come recita il titolo del suo libro di storie e curiosità ciclistiche che ne ha segnato la vita professionale. Attraverso i suoi racconti e le descrizioni degli itinerari in Italia, ma con qualche puntata anche nel resto d’Europa, ha fatto scoprire a migliaia di lettori non solo i percorsi più suggestivi da fare in bicicletta, ma anche un tema, un’anima, una storia legata al territorio e una possibilità per tanti di fare vacanza pedalando.

«Il premio − spiega Carmen Rolle, giornalista esperta di turismo attivo − è un’occasione per ricordare una cara amica, giornalista, scrittrice e blogger, che ha raccontato con passione e impegno il mondo della bicicletta dal punto di vista femminile, ampliandone i confini». Perché per le donne, come diceva Mariateresa “la bicicletta non è solo una questione di performance, ma anche di riappropriazione di spazi, desideri, mobilità, modo di vestirsi, allenarsi e di socializzare”. A lei interessava trovare storie di donne che hanno contribuito a fare della bici un’occasione per conquistare momenti di libertà. Da qui anche tante iniziative pratiche, dalle lezioni di bicicletta per donne emigrate ai corsi di travel writing, passando per il racconto di personaggi e miti da sfatare o da rivalutare, consigli e informazioni utili a tutti, a cominciare da chi vuol affacciarsi da profano alla scoperta del turismo in bicicletta.

Ed è quello che hanno fatto migliaia di lettori che hanno incontrato i suoi racconti grazie alla collana di itinerari cicloturistici pubblicata recentemente da Repubblica, un prodotto editoriale che ha contribuito al boom del cicloturismo nel nostro Paese. Le ultime stagioni sono state infatti quelle di maggior successo per il fenomeno delle vacanze a pedali facendo registrare numeri sempre crescenti (circa 33 milioni di presenze con un impatto economico superiore ai 4 miliardi di euro, secondo l’ultimo rapporto dedicato al settore di Isnart e Legambiente), progetti e proposte che hanno contagiato territori insospettabili. A cominciare dall’Appennino, dove grazie alla Ciclovia dell’Appennino e alle e-bike le cime dei rilievi sembrano essersi addolcite, o dall’entroterra della Campania, della Calabria e della Sicilia, che con la Via Silente, la Ciclovia dei Parchi e la Sicily Divide, hanno contribuito al sorpasso sulle regioni del Centro Italia da parte di quelle del Meridione, scelte come seconda destinazione preferita dai turisti in bicicletta dopo un Nord Italia irraggiungibile e trainato dalla corazzata trentina.

C’è da scommettere che quella a venire sarà quindi una nuova stagione di record e di novità per un settore in rapida evoluzione e grande effervescenza. Si stanno moltiplicando ovunque le proposte di itinerari disegnati su piccole arterie a bassa percorrenza di traffico, stradine già esistenti che consentono di proporre prodotti cicloturistici di facile realizzazione, una soluzione originale che potrebbe consentire al nostro Paese di colmare il divario con altre destinazioni europee che da tempo hanno infrastrutturato i loro territori con le ciclovie. È quella “via italiana al cicloturismo” cui Legambiente sta lavorando da tempo e che potrebbe contribuire a promuovere i territori meno conosciuti portando buone economie e buon turismo. Il premio, la cui cerimonia di premiazione avverrà durante la “Fiera del cicloturismo” a Bologna tra il 5 e il 7 aprile, è rivolto a chi “provoca” questo fermento ed è suddiviso in due categorie, entrambe destinate a partecipanti donne. La categoria denominata “Diari della bicicletta” è riservata a giornaliste, pubbliciste, scrittrici, blogger, che hanno pubblicato nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2023 un articolo, un servizio giornalistico su carta stampata, web, blog, radio o tv, dedicato al cicloturismo. Un’altra categoria, denominata “Adesso pedala”, è riservata invece a personalità femminili che si sono distinte nell’ultimo anno per progetti, iniziative, azioni che hanno amplificato il mondo delle due ruote, favorito la mobilità ciclistica, promosso il cicloturismo e in generale l’uso della bicicletta. «L’intuizione di Mariateresa – aggiunge Carmen Rolle – di indagare e sollecitare l’universo femminile attorno alla bicicletta merita di essere alimentata. Con questo riconoscimento vogliamo assicurare continuità al suo percorso, ma anche provare a tenere insieme quella rete di relazioni e rapporti che era riuscita a mettere insieme e che attorno al suo ricordo può continuare a lavorare e sognare per un Paese reso più bello e gentile da tanti nuovi pedalatori».

La traccia di Mariateresa

Inizia con una bicicletta da corsa vintage abbandonata in cortile la passione per le due ruote di Mariateresa Montaruli. Da reporter di viaggio dalla decennale esperienza diventa giornalista, scrittrice e blogger specializzata in cicloturismo, bicicletta, mobilità dolce. Con i viaggi che la portano dalle Alpi alla Sicilia fino alle terre oltre confine e la comprensione di un’assenza, quella che racconti il mondo della bicicletta dal punto di vista femminile, più morbido e inclusivo, nasce il bike blog Ladra di biciclette. Nel 2018 riceve il premio “Giornalista amica della bicicletta Fiab” e nel 2019 si aggiudica il terzo posto al premio “Blog Adutei”, l’associazione degli enti del turismo stranieri in Italia. Nel 2021 dà alle stampe Ho voluto la bicicletta. Prima di lasciarci prematuramente a luglio scorso, ha scritto e curato le collane “Italia in bicicletta” e “In bicicletta” di Repubblica/National Geographic. “Tra le mie soddisfazioni più grandi – scriveva a proposito di questo lavoro che ha coinvolto oltre 40 autori – il fatto che due terzi degli itinerari proposti siano scritti da autrici donne”.

Il concorso

I premi saranno attribuiti da una giuria composta da esperti della bicicletta e da personalità dei media, giornalisti e amici di Mariateresa Montaruli.

I Premi: per la categoria “Diari della bicicletta” è in palio una bicicletta gentilmente offerta da Rossignoli, storica bottega di bici di Milano attiva dal 1900; per la categoria “Adesso pedala”, in palio una targa e la diffusione del progetto o dell’iniziativa premiata attraverso media e uffici stampa nazionali. I premi saranno assegnati in una cerimonia dedicata durante la “Fiera del cicloturismo” che si terrà a Bologna tra il 5 e il 7 aprile 2024.

Il bando di partecipazione

Partecipa al premio scrivendo a premiohovolutolabicicletta@lanuovaecologia.it

