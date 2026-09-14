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Premio Giornalistico Antonio Maglio, fra i premiati il nostro reportage dal Libano

Redazione
di Redazione
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Premio Maglio 2026
I vincitori del Premio Maglio 2026
Il Primo premio Giornalismo “Antonio Maglio” 2026 è stato vinto da Maurizio Di Fazio per un’inchiesta sul capitalismo digitale. Secondo posto per Ilaria Romano, con un reportage dal Libano, pubblicato su Nuova Ecologia di aprile. Parimerito con Pierpaolo Spada con un’inchiesta sul Nuovo Quotidiano di Puglia

Giunto alla quindicesima edizione, il Premio Nazionale di Giornalismo “Antonio Maglio” è stato vinto quest’anno da Maurizio Di Fazio per l’inchiesta sul capitalismo digitale delle Big Tech “Il prodotto siamo noi. I nostri dati una miniera per pochi”, pubblicata su L’Espresso il 19 giugno scorso.

I due secondi premi sono andati a Pierpaolo Spada, per l’inchiesta “Minori a rischio. L’esercito dei bambini ambulanti e invisibili” pubblicato sul Nuovo Quotidiano di Puglia il 26 giugno, e a Ilaria Romano per il reportage “Sotto un cielo di bombe” pubblicato sul numero di aprile de La Nuova Ecologia e realizzato in Libano nel mese di marzo, all’inizio della nuova escalation militare israeliana nel Paese.

Ambulatorio Amel Beirut Libano 2026
Beirut, Libano. Una dottoressa dell’associazione Amel a colloquio con un’operatrice volontaria per la programmazione delle visite alle persone sfollate

Un racconto da Beirut al sud, fra Tiro e Nabatieh, che ripercorre questa nuova fase del conflitto, la gravissima crisi umanitaria in atto, le risposte della società civile in un Paese complesso, con una popolazione multiconfessionale, multietnica, un’altissima percentuale di rifugiati ospitati rispetto al totale della popolazione, e un patrimonio storico-architettonico inestimabile che rischia – anch’esso – di essere spazzato via dai bombardamenti.

Aprile 2026. Edifici residenziali a Tiro distrutti dai bombardamenti
Aprile 2026. Edifici residenziali a Tiro distrutti dai bombardamenti

Leggi Reportage dal Libano, la vita nella guerra tra distruzione e resistenza

Giuseppe Rizzo, inviato Rai e conduttore del Tg1, ha invece ricevuto il Premio alla Carriera. Vincitori della sezione I giovani comunicano gli studenti del Liceo Classico e Scientifico Quinto Ennio di Gallipoli per i podcast “Francesco, ribellione e follia” e “One health, la salute globale”.

La premiazione si è tenuta ad Alezio, in provincia di Lecce, lo scorso 5 settembre.

Il Premio, istituito dall’Associazione Antonio Maglio, è nato nel 2012 per ricordare il giornalista salentino che fu il fondatore del Quotidiano di Lecce, Brindisi e Taranto nel 1979, poi direttore vicario del Corriere canadese dal momento del suo trasferimento in Canada nel 1996.

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Premio Giornalistico Antonio Maglio, fra i premiati il nostro reportage dal Libano
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Il Primo premio Giornalismo “Antonio Maglio” 2026 è stato vinto da Maurizio Di Fazio per l’inchiesta sul capitalismo digitale. Secondo posto per Ilaria Romano, con un reportage dal Libano pubblicato su Nuova Ecologia di aprile. Parimerito con Pierpaolo Spada
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