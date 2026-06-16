Il riconoscimento nella memoria del giornalista Giancarlo Flavi, ideatore e curatore del prestigioso Premio Rocca d’Oro. Tra i premiati Francesco Loiacono, direttore di Nuova Ecologia e Matteo Nardi, per quattro anni direttore di Legambiente Lazio

Momenti di intensa emozione hanno caratterizzato la prima edizione del Premio “Giancarlo Flavi – Giornalismo e Ambiente”, l’iniziativa nata per ricordare la figura del giornalista che per oltre trent’anni ha contribuito a promuovere il nome di Serrone ben oltre i confini provinciali attraverso il prestigioso Premio Rocca d’Oro.

La manifestazione si è svolta in due distinti momenti che hanno coinvolto istituzioni, cittadini e ospiti provenienti da diversi territori. La giornata si è aperta con la cerimonia di intitolazione a Giancarlo Flavi del suggestivo belvedere situato all’interno del Parco della Rocca di Torre Colonna, una delle più affascinanti dimore storiche del Lazio, immersa nel cuore del centro storico di Serrone.

Successivamente l’attenzione si è spostata in Piazza San Rocco, dove si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti. A condurre l’evento è stato il giornalista Stefano Raucci, mentre la selezione dei premiati è stata affidata a una giuria composta dai giornalisti Daniele Flavi e Fabio Morabito, dal generale Carlo Felice Corsetti e dal dottor Marcello Trento.

Per questa prima edizione sono stati premiati cinque protagonisti che, attraverso il proprio impegno professionale, rappresentano esempi significativi nei settori dell’informazione, della sostenibilità ambientale e dell’innovazione sociale.

I riconoscimenti sono stati assegnati a Francesco Loiacono, direttore del mensile La Nuova Ecologia; Giorgio Nanni, rappresentante di Legacoop; Serena Candigliota, direttrice generale di EnerItaliaCER Coop P.A.; Matteo Nardi, per quattro anni direttore di Legambiente Lazio e Pierluigi Sanna, vice Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale ed ex sindaco di Colleferro.

Il premio consegnato ai vincitori è un’opera artistica unica, realizzata con materiali di recupero dalla scultrice palianese Simona Morelli, già nota per aver firmato la statua dedicata a Willy Monteiro Duarte, collocata nell’omonima piazza di Colleferro.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di Giancarlo Flavi, figura che ha lasciato un segno profondo nella vita culturale di Serrone. Grazie al suo lavoro e alla sua visione, il Premio Rocca d’Oro ha rappresentato per decenni una vetrina di prestigio nazionale, portando nella cittadina ai piedi del Monte Scalambra personalità di rilievo provenienti dal mondo della cultura, dello spettacolo, del giornalismo e delle istituzioni.

Il nuovo Premio “Giancarlo Flavi – Giornalismo e Ambiente”, promosso dall’Associazione culturale La Rocca d’Oro con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Serrone, raccoglie idealmente questa eredità, ponendo al centro temi di straordinaria attualità come la tutela dell’ambiente, la sostenibilità e il ruolo dell’informazione nella costruzione di una società più consapevole.