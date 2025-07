Premio Demetra, all'Elba Book Festival i vincitori

La premiazione si è tenuta il 18 luglio a Rio nell’Elba. I primi classificati del concorso letterario organizzato da Comieco sono Giulio Betti, Roberto Grossi, Piero Malenotti, Walter Obert e John Vaillant

Il 18 luglio a Rio nell’Elba, in occasione dell’Elba Book Festival, sono stati annunciati i vincitori della V edizione del Premio Demetra dedicato alle tematiche ambientali ed ecologiche di Comieco. Si tratta di Giulio Betti, Roberto Grossi, Piero Malenotti, Walter Obert e John Vaillant.

Dalle bugie sul cambiamento climatico agli incendi estremi che stanno riscrivendo la geografia del pianeta, dalla rimozione collettiva della crisi ambientale alla denuncia di un modello di sviluppo sostenibile, fino a una sorprendente esplorazione del mondo animale che stimola curiosità e consapevolezza ecologica: sono queste le storie e i temi al centro delle cinque opere vincitrici selezionate tra un centinaio di opere in concorso con l’aggiunta di tre opere menzionate e un premio speciale.

Il vincitore della categoria saggistica è stato Giulio Betti con Ha sempre fatto caldo! E altre comode bugie sul cambiamento climatico (Aboca), un saggio brillante che smonta con rigore scientifico e tono accessibile i principali falsi miti sulla crisi climatica, restituendo al lettore gli strumenti per distinguere la realtà dalla disinformazione e affrontare il riscaldamento globale con consapevolezza.

Per la saggistica straniera tradotta in italiano il vincitore è stato John Vaillant, autore di L’età del fuoco (Iperborea), un’indagine avvincente e documentata sugli incendi estremi che stanno ridisegnando il pianeta, un’opera che attraversa scienza, storia, politica ed economia.

Per la narrativa ha vinto Piero Malenotti con Per l’ultima goccia (Sensibili alle foglie), una narrazione d’impegno ambientale che prende forma di romanzo e invita, attraverso gli occhi di un ingegnere minerario, a interrogarci sui cambiamenti climatici e sulla necessità di arrestare un modello di sviluppo insostenibile.

Per la sezione libri per ragazzi il vincitore è stato Walter Obert con Animali (Sabir Editore), una favola moderna che incoraggia i ragazzi, ma anche gli adulti, a esplorare con immaginazione il mondo animale, stimolando la sensibilità ecologica e il rispetto per ogni forma di vita.

Per la graphic novel italiana e tradotta, infine, il primo classificato è stato Roberto Grossi con La grande rimozione (Coconino), un libro dal forte impatto visivo e politico che denuncia la tendenza collettiva a ignorare la crisi climatica, mettendo in luce le sue cause strutturali e l’urgenza di costruire una nuova consapevolezza pubblica all’altezza della sfida ambientale. Quest’anno per questa sezione sono stati coinvolti nella giuria i detenuti della Casa di Reclusione di Porto Azzurro, mentre per la sezione Narrativa è stato coinvolto il circolo di lettura Tisana letteraria dell’Isola d’Elba.