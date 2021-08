Premio Compraverde 2021, c’è tempo fino al 24 settembre per partecipare

Il riconoscimento è assegnato dal Forum Compraverde Buygreen alle migliori esperienze italiane in Green public procurement. La premiazione avverrà durante il Forum Compraverde Buygreen, in programma dal 6 all’8 ottobre al palazzo WeGil a Roma

C’è tempo fino al 24 settembre per presentare la propria candidatura al Premio Compraverde assegnato dal Forum Compraverde Buygreen alle migliori esperienze italiane in Green public procurement (Gpp). La premiazione avverrà durante il Forum Compraverde Buygreen, che vedrà la sua XV edizione svolgersi il 6, 7 e 8 ottobre al palazzo WeGil a Roma.

Premio Compraverde: a chi si rivolge

Il Premio Compraverde è rivolto a enti, imprese e associazioni “green” che si contraddistinguono per la loro particolare attenzione nell’adottare il Gpp vengono selezionati in collaborazione con esperti nazionali nel settore degli acquisti verdi. Ristorazione collettiva, cultura, edilizia, criteri sociali e sostenibilità sono i temi sui quali viene posta particolare attenzione da parte del Forum. Le sezioni in cui è suddiviso il Premio Compraverde sono 8:

Bando Verde – per le pubbliche amministrazioni che hanno redatto e pubblicato bandi verdi, introducendo sistematicamente criteri ecologici nei loro appalti.

Politica GPP – per le pubbliche amministrazioni che hanno attuato attività concrete per promuoveree e migliorare gli acquisti verdi.

Mensa Verde – per tutte quelle mense, pubbliche e private, che hanno dato attenzione alla qualità dei prodotti proposti (km zero, biologici, stagionali, equo-solidali) e hanno operato per la riduzione dell’impatto ambientale e sociale nella gestione dell’attività di ristorazione.

Vendor Rating e Acquisti Sostenibili – per le imprese che hanno applicato sistematicamente criteri di sostenibilità nei processi d’acquisto e nella scelta dei fornitori.

Cultura in Verde – per le manifestazioni culturali e per le attività di produzione cinematografica che hanno ridotto l’impatto ambientale generato dalla loro realizzazione, applicando i criteri verdi negli acquisti di beni e servizi.

Edilizia in Verde, Materiale innovativo – per le imprese edili che producono materiali innovativi a basso impatto ambientale.

Edilizia in Verde, Materiale locale e rinnovabile – per le imprese edili che producono materiali locali e rinnovabili a basso impatto ambientale.

Social Procurement – per le pubbliche amministrazioni che nei propri bandi applicano i criteri sociali per la tutela della dignità del lavoro e dei diritti umani, sociali e sindacali.

Tutte le informazioni e la modulistica per la partecipazione su www.forumcompraverde.it.