La notizia della nomina è arrivata via Facebook. A pubblicarla è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio: “Piero Farabollini è il nuovo commissario straordinario per il terremoto. Lo abbiamo nominato al Consiglio dei Ministri e voglio per prima cosa fargli i migliori auguri perchè ora ha davanti a sè tante responsabilità e un compito che non è facile, ma può contare sul sostegno assoluto del governo”.

Una nomina che “mi inorgoglisce” ha spiegato all’Ansa Piero Farabollini, il presidente dell’Ordine dei geologi delle Marche e docente Unicam, scelto dal Consiglio dei ministri per guidare la fase post terremoto. Farabollini si è spesso battuto per un maggiore coinvolgimento dei geologi nella ricostruzione e nella prevenzione sismica. “Questa per me – spiega – è l’occasione di mettere in pratica quello che ho sempre sostenuto”.

“Auguriamo buon lavoro al professore Piero Farabollini nominato nuovo Commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016. In varie occasioni abbiamo avuto modo di apprezzare la sua professionalità di geologo e il suo impegno civile per la prevenzione del rischio idrogeologico. È un un incarico gravoso, ci auguriamo che riceva il massimo sostegno, gli strumenti e le risorse adeguate da parte del Governo che lo ha nominato. Dovrà far rimuovere ancora alcuni ostacoli normativi e garantire un’accelerazione alla ricostruzione privata e pubblica, che sia sicura, di qualità e innovativa” ha dichiarato l’associazione Legambiente.

“Legambiente, che ha operato fin da subito nelle aree del cratere con i propri volontari e monitora con costanza la ricostruzione, continuerà a garantire massima disponibilità a collaborare e a confrontarsi sulle proposte che stiamo portando avanti da tempo con il nuovo commissario e la sua struttura. Siamo sicuri, continua l’associazione, che condivida la necessità di coinvolgere nel suo lavoro le organizzazioni della società civile per vincere la difficile sfida di far rinascere le terre colpite dal sisma, promuovendo una nuova idea di sviluppo e benessere dell’Appennino centrale”.

Aggiornato l’8 ottobre 2018 alle 7:15

Pubblicato l’8 ottobre 2018 alle 7:00

