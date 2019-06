di LUIGI VALIANTE*

Le praterie di Posidonia oceanica, che colonizzano i fondali della fascia costiera, hanno un ruolo fondamentale nei delicati e fragili equilibri dei litorali. E costituiscono un ecosistema ad elevata biodiversità: ospitano circa il 25% delle specie presenti in Mediterraneo, molte delle quali depongono le uova o trascorrono le prime fasi di vita al riparo dai predatori all’interno della prateria che rappresenta, quindi, una nursery naturale.

Questa pianta, sensibile ai fenomeni di inquinamento, in autunno perde le foglie più vecchie che si accumulano lungo le spiagge estendendosi per chilometri e raggiungendo talvolta diversi metri di altezza, formando le cosiddette banquette. Si tratta, quindi, di un fenomeno naturale che annualmente si ripete lungo le nostre coste.

Le banquette svolgono un’azione fondamentale nel prevenire l’erosione costiera, esercitando un ruolo attivo nel trattenere enormi quantità di sabbia, che rimane intrappolata tra le foglie: si calcola che un metro cubo di banquette sia in grado di trattenere circa 40 kg di sedimento.

Il ruolo delle banquette risulta insomma fondamentale, soprattutto lungo quei litorali fortemente esposti a rischio erosione, poiché rallenta il processo erosivo in atto. La loro rimozione invece lo accelera, alterando l’equilibrio dell’interfaccia spiaggia-mare e compromettendo l’integrità di un habitat unico al mondo.

Gli accumuli sulle spiagge delle foglie di Posidonia rappresentano però un problema per alcuni comuni costieri perché danno luogo a fenomeni putrefattivi, limitando durante la stagione estiva l’afflusso dei bagnanti.

Interventi di rimozione della banquette possono allo stesso tempo compromettere l’integrità della spiaggia e laddove, per motivi turistici, questo intervento si rende necessario, devono essere intraprese graduali azioni di recupero, adottando metodologie compatibili e sostenibili, affinché l’asportazione di questo materiale non comprometta in qualche modo la già delicata fragilità dell’ambiente litorale.

Occorre allora mettere in atto interventi di conservazione attraverso il riutilizzo di questa risorsa naturale, attualmente considerata rifiuto da destinare in discarica. Come ad esempio il reimpiego in ambiti costieri per scopi di protezione delle spiagge e di restauro delle dune, oppure il compostaggio per la produzione di ammendanti organici. Ma le banquette di Posidonia, opportunamente trattate, si possono anche utilizzare come materia prima nella bioarchitettura. E possono alimentare produzioni ecocompatibili: attività tradizionali sviluppate in ambiti locali, come l’imbottitura di guanciali e materassi a cui si attribuivano proprietà curative, materiale da imballaggio, isolante acustico. Infine deve essere presa in considerazione la reimmissione in mare di questa enorme quantità di biomassa vegetale, che ha un ruolo primario nella catena trofica del “detrito”, il veicolo più efficace di “trasferimento” dell’energia a mare.

Sarebbe importante attivare, inoltre, azioni di sensibilizzazione, attraverso iniziative di educazione ambientale con campagne di comunicazione sull’origine naturale dei depositi; la relazione tra qualità dell’ambiente marino e presenza di Posidonia; l’importanza ecologica delle banquette e le funzioni positive; gli usi tradizionali delle foglie.

La Posidonia rappresenta, insomma, non solo una specie fondamentale per la salute di mari e coste, ma un sistema complesso connesso con tutte le componenti biotiche e abiotiche presenti nella fascia costiera. E continuare a perdere superfici di praterie non potrà che provocare danni su vasta scala.

* biologo marino, direttore scientifico del Museo vivo del mare di Pioppi (Sa)

