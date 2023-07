Ponte sullo Stretto, il sociologo: “Difficile una nuova Val di Susa”

Il rilancio del progetto non ha innescato reazioni accese lungo le sponde calabrese e siciliana. Pietro Saitta, professore associato all’Università degli Studi di Messina: “Presentare l’opera come strategica ha reso marginale il pensiero delle persone”

Il rilancio del progetto del ponte sullo Stretto di Messina non ha innescato reazioni particolarmente accese nelle comunità direttamente interessate di Calabria e Sicilia. Torre Faro da una parte e Cannitello dall’altra si osservano silenziose in attesa che qualcosa accada, semmai accadrà. Questo immobilismo, però, rischia di fiaccare soprattutto la voglia di tornare in piazza tra chi al ponte è contrario. Ne abbiamo parlato con Pietro Saitta, professore associato di Sociologia generale all’Università degli Studi di Messina, autore di diversi saggi sulla mutazione sociale e urbana della città peloritana dal sisma del 1908.

In che dimensione sociale e urbana va a insistere il rilancio del progetto del ponte?

L’area in cui il ponte potrebbe andare a svilupparsi è al centro di spinte piuttosto ambivalenti. Da un lato c’è la propensione turistica che era la dimensione verso cui hanno puntato le ultime amministrazioni di Messina, almeno a partire da quella guidata dall’ex sindaco Renato Accorinti. L’idea era quella di rendere la città un borgo sul mare con delle caratteristiche che le avrebbero permesso di competere con Ortigia e con altre località simili a forte vocazione turistica. Tutta una serie di politiche relative alla mobilità e alla regolazione dello spazio urbano sembravano andare in questa direzione. Improvvisamente ora a questa aspirazione si affianca l’idea di trasformare Torre Faro, e più in generale Messina, in un raccordo autostradale che servirà non tanto a raggiungere quanto a superare meglio la città. Siamo dunque di fronte a due immaginari di città contraddittori e incompatibili che ora convivono nella mente tanto della classe politica quanto della popolazione locale.

Nel quadro di questo dibattito, qual è il ruolo che si sta ritagliando l’opinione della gente?

Il punto di vista della popolazione è abbastanza secondario. Il progetto del Ponte ha fatto quel passaggio politico e amministrativo che ha reso superfluo il problema della località nella misura in cui l’opera è stata presentata come un’opera di interesse nazionale e strategica. Arrivati a questo punto, ciò che la popolazione desidera appare marginale. Così come è marginale pensare al superamento di eventuali resistenze o disordini che pure si possono mettere in conto per quanto altamente improbabili.

Eppure l’annuncio di questo progetto sta già avendo delle ricadute sul territorio

C’è già una ricaduta che il solo discorso del Ponte sta producendo sul mercato immobiliare locale. Un mercato immobiliare che prima del rilancio del ponte era proiettato sulla dimensione turistica dell’area, con quello che ne è derivato sulle scelte individuali fatte in termini di vendita e acquisto e, più in generale, sull’andamento del valore degli immobili. Cosa ne è, adesso, delle compravendite e cosa ne sarà nel futuro immediato? Cosa ne sarà del valore delle case che non saranno toccate dai cantieri? Cosa ne sarà del valore degli immobili in prossimità di quest’opera con una parte del territorio interessato da lavori che verrà inevitabilmente compromesso? Prendiamo le questioni del rumore e della luminosità. La letteratura specialistica dice che queste opere sono mediamente estremamente rumorose. Quindi un immobile con una vista piacevole diventerà inospitale per effetto del rumore che il ponte genererà. Oppure case che oggi godono di una certa luminosità risentiranno dell’effetto ombra. Cosa accadrà a questo tipo di patrimonio immobiliare? In che misura tutto ciò impatterà sulle scelte individuali dei cittadini? Sono queste alcune delle domande che dovremmo porci. Alcuni soggetti dotati di capitale potrebbero scegliere di acquistare case a un prezzo il più basso possibile rispetto a quello di qualche anno fa. In questa maniera si potrebbe generare un nuovo gruppuscolo di possessori di rendita nato dalla sola attesa del ponte. Una caratteristica dei disastri annunciati, o dei discorsi che li anticipano, è quella di mettere in moto meccanismi come questo.

Quali sono i sentimenti dominanti che nel cittadino comune stanno scandendo questo clima di attesa?

Lo scetticismo è il sentimento dominante. È uno scetticismo diffuso tanto tra quelli che sono contrari al ponte tanto tra quelli che sono favorevoli, i quali peraltro non sono pochi. L’abitudine a una serie di discorsi che non si sono mai concretizzati, rispetto al ponte e rispetto ad altre promesse, ha reso le persone scettiche. Questo scetticismo genera però anche un problema che è quello del venire meno delle motivazioni a opporsi. Possiamo distinguere una fase molto partecipata di opposizione al ponte risalente a 10-15 anni fa da una fase più recente in cui c’è stato il venire meno del supporto di molti cittadini anche in ragione dell’emigrazione. Vedere altri numeri avrebbe certamente dato alle persone contrarie al ponte una spinta per continuare protestare.

Difficile immaginare una “nuova Val di Susa” in questo territorio?

La prospettiva di assistere a qualcosa di simile al movimento No Tav in Val di Susa oggi qui è abbastanza lontana.