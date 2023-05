Con l’approvazione del Senato il decreto Ponte diventa legge. Nuova Ecologia ha chiesto al presidente del Consiglio nazionale dei geologi, Arcangelo Francesco Violo, quali sono gli elementi di criticità che comporta la realizzazione di quest’opera

La sera dello scorso 24 maggio è arrivato in Senato il via libera alla conversione in legge del decreto sul ponte sullo Stretto di Messina. I voti favorevoli sono stati 103, 49 i contrari e tre gli astenuti. Dunque dopo l’approvazione della Camera, avvenuta il 16 maggio, è arrivata anche quella del Senato. Con quest’ultimo passaggio il governo rimette concretamente in moto le attività di programmazione e progettazione dell’attraversamento stabile tra le sponde di Calabria e Sicilia. Il 25 e 26 maggio il progetto del ponte è stato al centro di un convegno tecnico-scientifico sugli aspetti geologici, sismici e normativi di opere infrastrutturali complesse nell’area dello Stretto di Messina, tenutosi a Reggio Calabria e Messina e organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, dalla Fondazione Centro Studi del CNG e dagli Ordini regionali dei Geologi di Calabria e Sicilia. Nuova Ecologia ha chiesto al presidente del Consiglio nazionale dei geologi, Arcangelo Francesco Violo, quali sono gli elementi di criticità che comporta la realizzazione di quest’opera.

Qual è la vostra posizione rispetto alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina?

Il Convegno ha rappresentato una formidabile occasione di confronto aperto tra esperti, per restituire un quadro svincolato da ogni pregiudizio, su un tema tecnicamente complesso che merita di essere approfondito, sia per gli aspetti territoriali, in particolare geologici, sismici e ambientali, sia per quelli ingegneristici. Il messaggio che il Consiglio nazionale dei geologi, insieme agli Ordini regionali dei geologi di Calabria e Sicilia, ha voluto lanciare, riguarda la necessità di aggiornare il progetto del 2011 anche sulla base di ulteriori approfondimenti geologici e dei risultati degli studi eseguiti di recente e che hanno portato a una revisione critica della letteratura scientifica esistente, fornendo nuovi vincoli, ad esempio, sul modello sismotettonico dello Stretto di Messina. Il progetto andrà adeguato alla normativa tecnica e ambientale nazionale ed europea che ha subìto negli ultimi dodici anni diverse modifiche, anche sostanziali.

Quali sono gli aspetti geologici, sismici e normativi di cui si deve tenere conto quando si propone la realizzazione di opere infrastrutturali complesse nell’area dello Stretto di Messina qual è un attraversamento stabile?

Come è ben noto, l’area dello Stretto di Messina presenta caratteristiche geologiche di singolare complessità ed è tra quelle a maggiore sismicità del Mediterraneo, al confine tra settori litosferici in allontanamento e con sollevamento differenziato sulle due sponde. In altre parole, il ponte a unica campata più lungo del mondo, unirà settori di territorio che divergono e che si sollevano con tassi differenti. I terreni di fondazione delle torri e delle zone di installazione dei tiranti sono caratterizzati da una estrema variabilità geologica e geotecnica.

Quali sono, in generale, le criticità sul piano geologico di questo territorio?

Lo Stretto è attraversato da un sistema di faglie attive, responsabile del catastrofico terremoto del 1908 che distrusse Reggio e Messina. In occasione di tale evento sismico le coste della Calabria e della Sicilia si allontanarono in pochi secondi di circa 70 centimetri, con abbassamento di 55 centimetri per la costa calabrese e di 75 centimetri per quella siciliana. Occorrerà considerare, per la realizzazione del ponte, gli aggiornamenti conoscitivi inerenti diversi aspetti, come per esempio quelli inerenti alla stabilità dei versanti per quanto riguarda le cosiddette “grandi frane” o “deformazioni gravitative profonde”. Tali aspetti sono stati analizzati nell’ambito di diversi studi e approfondimenti, anche utili a chiarire le caratteristiche geologiche fondamentali dell’area, condotti nel corso dell’ultimo decennio. Gli approfondimenti andrebbero svolti anche attraverso l’esecuzione di nuovi rilevi di sismica a riflessione, secondo le più moderne tecniche in alta risoluzione sia a terra che a mare.

Il progetto su cui sta puntando questo governo, dunque quello del ponte a campata unica, che elementi di criticità presenta?

Gli ingegneri specialisti, intervenuti al convegno, hanno evidenziato che i ponti a “grande luce” presentano frequenze fondamentali molto basse e ciò rende le azioni simiche relativamente meno severe che nei ponti ordinari. Sono costruzioni molto flessibili, per cui eventuali cedimenti differenziali – come ad esempio i rigetti di faglia – vengono assorbiti con relativa facilità. Per quanto riguarda gli aspetti sismici è emersa la necessità di un approccio rigoroso tramite analisi di risposta sismica locale per aumentare il grado di accuratezza nella previsione dei fenomeni di amplificazione. Come vanno valutati i possibili effetti cosismici per l’elevata pericolosità associata alle rotture cosismiche del terreno, in un territorio dove non manca l’evidenza scientifica, e storica, di eventi di fagliazione superficiale in concomitanza di terremoti.

Nel Dl Ponte, convertito in legge nei giorni scorsi, viene richiesta una particolare attenzione all’aggiornamento della modellazione geologica rispetto al progetto di realizzazione di quest’opera. Secondo lei il progetto per come è stato rilanciato da questo governo va in questa direzione?

Nel corso delle audizioni nelle Commissioni parlamentari preposte, per la conversione in legge decreto Ponte, il Consiglio nazionale dei geologi ha presentato una proposta emendativa riguardo la necessità che gli adeguamenti progettuali dovessero comprendere anche gli approfondimenti conoscitivi per l’aggiornamento dei modelli geologici. Tale proposta è stata accolta ed è inserita nel testo finale della legge approvata. A tal riguardo abbiamo anche molto apprezzato le dichiarazioni del ministro Salvini e del ministro Musumeci al convegno, nelle quali concordavano sulla necessità di rivolgere particolare attenzione all’aggiornamento dei modelli geologici e sismotettonici. Tutto ciò ci fa ben sperare in un corretto indirizzo progettuale.