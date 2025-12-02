mercoledì 3 Dicembre 2025
Territorio

Corteo No Ponte a Messina, Legambiente: “Schifani e Occhiuto ritirino il sostegno”

Redazione
di Redazione
0
0
corteo No ponte messina
Per le associazioni, l’infrastruttura devasterebbe il patrimonio naturalistico dell’area dello Stretto. “Un grande bluff” secondo i presidenti di Legambiente Calabria e Sicilia, Anna Parretta e Tommaso Castronovo

Da anni, attraverso il rapporto Pendolaria, Legambiente denuncia come il Ponte sullo Stretto di Messina rappresenti un grande bluff: un’opera inutile, costosa e dannosa, che distoglie risorse e attenzione dalle vere urgenze del Sud, a partire dal potenziamento del sistema di trasporti ferroviari regionali e locali e per velocizzare e migliorare l’attraversamento dinamico dello Stretto. Basti pensare che in Calabria e in Sicilia circolano ancora treni a trazione diesel con oltre quarant’anni di servizio, su linee a binario unico e non elettrificate, con tempi di percorrenza indegni di un Paese moderno. Scomparsi, invece, in questi anni, i fondi già previsti per l’acquisto dei traghetti Ro-Ro, che ridurrebbero i tempi per l’imbarco dei treni veloci e per rinnovare e rendere più sostenibile la flotta dei traghetti.

Un bluff anche amministrativo e procedurale, smascherato dalla Corte dei Conti, che ha recentemente ricusato il visto alla delibera CIPESS n. 41/2025, evidenziando le gravi lacune del progetto. Si tratta di una bocciatura pesante, che conferma quanto Legambiente e le altre associazioni ambientaliste denunciano da tempo nei ricorsi presentati al TAR, alla Corte dei Conti, al CIPESS e alla Commissione Europea.

Il progetto del Ponte viola la Direttiva Habitat (92/43/CE) e la Direttiva Appalti (2014/24/UE), oltre a basarsi su un percorso progettuale approssimativo per un’opera di tale complessità. Un’infrastruttura che devasterebbe irreversibilmente il patrimonio naturalistico dell’area dello Stretto di Messina, costando circa 15 miliardi di euro – cifra destinata a crescere – di cui 1,6 miliardi sottratti ai fondi di coesione di Sicilia e Calabria. Un progetto insostenibile dal punto di vista ambientale, tecnico ed economico.

Già nel 2001, il piano economico-finanziario del progetto si fondava su stime irrealistiche: prevedeva un aumento dei flussi di passeggeri da 12,6 a 24 milioni tra il 2001 e il 2019, mentre i dati reali mostrano una contrazione a 10,6 milioni. Se il Ponte fosse stato costruito allora, oggi i costi di gestione avrebbero gravemente compromesso i conti pubblici. L’attuale versione del progetto – sostanzialmente identica a quella del 2001 – prevede per il 2032 un incremento di oltre il 30% del flusso di passeggeri e merci e un traffico ferroviario di 200 treni al giorno su soli due binari: un’ipotesi del tutto infondata.

Il Ponte avrebbe effetti devastanti su otto Siti di Interesse Comunitario (SIC) appartenenti alla rete Natura 2000, compromettendo habitat prioritari e danneggiando le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai due lati dello Stretto. L’opera metterebbe inoltre a rischio una delle aree con la più alta biodiversità del Mediterraneo e le rotte migratorie degli uccelli tra Eurasia e Africa.

È paradossale che il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, da poco insignito del titolo di “ambasciatore dell’ambiente” dal suo stesso assessorato, abbia dichiarato che “la tutela dell’ambiente è un valore non negoziabile”, e che anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si richiami agli stessi valori, mentre entrambi continuano a sostenere un’opera che viola le più importanti direttive ambientali europee.

Alla luce delle recenti valutazioni della Corte dei Conti e delle evidenze ambientali ed economiche, Legambiente chiede ai presidenti Schifani e Occhiuto di ritirare ogni sostegno al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina e di orientare gli sforzi delle rispettive Regioni verso politiche realmente sostenibili, capaci di migliorare la mobilità, tutelare il territorio e garantire un futuro più giusto e vivibile per le comunità di Sicilia e Calabria.

Leggi il nostro speciale Le due Sicilie

Summary
Corteo No Ponte a Messina, Legambiente: “Schifani e Occhiuto ritirino il sostegno”
Article Name
Corteo No Ponte a Messina, Legambiente: “Schifani e Occhiuto ritirino il sostegno”
Description
Per le associazioni, l’infrastruttura devasterebbe il patrimonio naturalistico dell’area dello Stretto. "Un grande bluff" secondo i presidenti di Legambiente Calabria e Sicilia, Anna Parretta e Tommaso Castronovo
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Riceverai in omaggio la raccolta degli scritti di Alex Langer
“In ricordo di un caro amico” raccoglie i migliori articoli di Alex Langer per Nuova Ecologia. A 30 anni dalla sua scomparsa, un gesto per ricordare un militante, un costruttore di ponti, un pensatore scomodo e necessario.
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH