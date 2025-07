Polonia, scoperto grande giacimento di petrolio nel mar Baltico

Ci sarebbero 22 milioni di tonnellate di petrolio e 5 miliardi di metri cubi di gas che potrebbero cambiare le sorti della transizione energetica di tutta l’area Baltica

La Polonia è da tempo impegnata nel graduale abbandono del carbone per rivoluzionare il mix energetico entro i prossimi 15 anni con un mix di rinnovabili, gas e nucleare. Le miniere sono in declino, e nel mar Baltico è in costruzione un parco eolico con capacità finale di 1140 Mw, sufficienti a fornire elettricità a circa 1,5 milioni di famiglie polacche, che dovrebbe avere un ciclo di vita fino a 30 anni ed essere una parte importante della transizione energetica.

Nel bel mezzo della transizione però, una scoperta inaspettata rischia di cambiare le carte in tavola. La società Central european petroleum (Cep) ha annunciato di aver individuato il più grande giacimento di petrolio convenzionale mai trovato nel Paese, situato sotto il Mar Baltico, a circa sei chilometri dalla costa di Świnoujście, nei pressi dell’isola di Wolin, nel nord-ovest della Polonia. Lo riporta l’agenzia Euronews.

Le risorse del giacimento, che gli esperti stimano in 22 milioni di tonnellate di petrolio e 5 miliardi di metri cubi di gas naturale di qualità commerciale, potrebbero contribuire a ridurre la dipendenza dalle importazioni e cambiare il futuro energetico dell’intera area Baltica.

Secondo Cep, si tratta non solo del più grande giacimento convenzionale mai trovato in Polonia, ma anche di uno dei più rilevanti in Europa nell’ultimo decennio. Un’analisi approfondita delle potenzialità del sito è in corso, ma le previsioni indicano un impatto significativo sul piano economico e geopolitico.

La società ha annunciato l’avvio delle fasi di valutazione economica e ambientale, fondamentali per impostare uno sviluppo sostenibile dell’area. “Svilupperemo Wolin East con una visione responsabile, coinvolgendo autorità, comunità locali e partner internazionali“, ha assicurato il Ceo Rolf Skaar.