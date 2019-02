di Margherita Ambrogetti Damiani

Il nuovo Polo nazionale per l’agroecologia di Legambiente, situato nella storica location di Rispescia che da trent’anni ospita Festambiente, il festival nazionale di Legambiente, è stato teatro, giovedì 21 e venerdì 22 febbraio, del primo workshop “Agroecologia circolare, dal campo alla tavola”. È stato un percorso ambizioso e innovativo al quale hanno partecipato alcune delle realtà imprenditoriali del settore agricolo e dell’economia circolare più importanti del Paese: dai big player del settore agroalimentare, alla Gdo, passando dalle eccellenze di alcune filiere strategiche come vino, olio, ortofrutta, fino alle piccole eccellenze rappresentate dagli ambasciatori del territorio; dalle imprese più avanzate nelle filiere dei biomateriali e dell’ecopakaging alle start up innovative nella lotta agli sprechi alimentari fino a consorzi di produzione di energie rinnovabili, imprese impegnate sulla promozione dell’efficienza, del risparmio energetico e idrico.

Oltre a portare la loro testimonianza e a raccontare esperienze e buone pratiche, i partecipanti hanno messo in rete idee e progetti per il futuro, gettando le basi per una condivisione di grande valore, di cui Legambiente farà da collettore oltre che da spinta propulsiva. Ricerca e innovazione saranno i cardini delle prossime azioni che verranno messe in campo per rendere sempre più sostenibile il settore dell’agricoltura, riducendo gli impatti ambientali in termini di utilizzo della chimica, del ciclo dell’acqua, del consumo di energia e favorendo l’impiego di materiali biodegradabili e riciclabili, dal campo alla tavola.

“È necessario intraprendere con forza e decisione la strada della sostenibilità ambientale anche in un settore strategico come quello dell’agricoltura – ha dichiarato Stefano Ciafani, Presidente Nazionale di Legambiente – consapevoli del fatto che solo in questo modo si avrà davvero la possibilità di guardare al futuro. Con il primo appuntamento del workshop abbiamo ufficialmente aperto i battenti del primo cantiere italiano per l’agroecologia circolare e lo abbiamo fatto mettendo in rete i numerosi modelli positivi e progetti virtuosi del nostro Paese: dalle grandi aziende del settore ai piccoli custodi del territorio, dagli operatori della distribuzione, ai produttori di tecnologia ed innovazione di processo e di prodotto. Da tutte le realtà intervenute è emersa con forza la voglia di fare rete per ridurre fortemente gli impatti ambientali dell’agroalimentare ed alzare l’asticella della sostenibilità ambientale, economica e sociale dei prodotti made in Italy che ci hanno resi famosi in tutto il mondo.

“L’agricoltura – ha continuato Ciafani – rappresenta per Legambiente un settore di grande rilievo sia per il rapporto con i territori, le tradizioni identitarie e le comunità, che per l’importanza che riveste sul piano degli equilibri ecosistemici e della salubrità dei prodotti per il consumatore. Le aziende del settore agroalimentare che si occupano delle diverse filiere e comparti, dalla coltivazione, alla trasformazione e fino alla vendita dei prodotti agricoli, sono per l’Europa un settore strategico anche dal punto di vista ambientale e possono contribuire a cambiare radicalmente l’economia attraverso una strategia che ponga al centro la sostenibilità ecologica. Dove c’è agricoltura – ha concluso Ciafani – ci sono coesione sociale, presidi territoriali, tutela del paesaggio, difesa dal dissesto idrogeologico, rapporto con le comunità. Per tale ragione, occorre contrastare con forza l’abbandono ed il conseguente degrado dei campi coltivati sempre più evidente nelle aree marginali sia collinari che montane e puntare sull’agroecologia, mettendo in atto una serie di sinergie tra le eccellenze dell’ambito agroalimentare che decideranno di mettersi in gioco con noi per cambiare in meglio l’attuale modello agricolo. Nel percorso che faremo insieme, metteremo in campo tutte le azioni necessarie per raggiungere una vera e piena sostenibilità delle filiere agricole per un cibo sempre più sano e giusto per i consumatori. E lo faremo attraverso ricerca, sperimentazione e tecnologie avanzate, mettendo in rete le esperienze e le proposte di ciascuno. Cercheremo infine di intrecciare il comparto agroalimentare e l’economia circolare per rendere ancora più moderno ed innovativo il settore.”

“Nel corso del workshop abbiamo rilanciato con forza l’appello promosso da Legambiente per difendere con decisione l’agricoltura biologica, in forte e costante crescita e oggetto di attacchi privi di fondamento, insieme alla necessità di garantire un efficace sistema di controlli – ha aggiunto Angelo Gentili, responsabile agricoltura dell’associazione ambientalista – Parlando di agricoltura bisogna sempre ricordare che la monocultura, l’eccessivo utilizzo della chimica e la corsa alle rese piuttosto che alla qualità, nel corso del tempo, hanno determinato squilibri nel rapporto con l’ecosistema, generando impoverimento della biodiversità, perdita di sostanza organica del suolo, persistenza di residui di sostanze attive dannose nelle matrici ambientali, in primis nelle acque, negli ecosistemi e di conseguenza nel cibo. La quantità di fitofarmaci attualmente utilizzati, seppur diminuita negli ultimi anni, rimane sempre consistente (130.000 tonnellate di pesticidi che contengo 400 sostanze diverse) con tutte le conseguenze negative del caso a livello di contaminazione degli habitat, del suolo, delle acque e del cibo che utilizziamo ogni giorno. Da parte dell’Italia e dell’Europa – ha proseguito Gentili – proprio a partire dalla nuova Pac, serve un impegno forte per realizzare un modello agricolo che guardi alla sostenibilità ecologica come obiettivo principale e strategico garantendo, insieme alle buone pratiche agricole ed al mantenimento della fertilità del suolo, la tutela della biodiversità, la salubrità e la sicurezza dei prodotti destinati al mercato. Questo proprio al fine di mettere in rete made in Italy, tradizione, innovazione tecnologica, agricoltura di precisione ed agroecologia, rispondendo sia alle forti richieste dei consumatori, che pretendono giustamente prodotti più sani, che alla sfida epocale della febbre del Pianeta.

Per agevolare la creazione di questa sinergia – ha aggiunto Gentili –, oltre ad aver dato vita al primo Polo nazionale per l’agroecologia, punto di riferimento per buone pratiche, ricerche e sperimentazioni sulla sostenibilità in ambito agricolo, stiamo lavorando ad un portale di Legambiente interamente dedicato alle tematiche agricole e del cibo che farà da collettore sia rispetto all’impegno dell’associazione nel settore, che alle esperienze più significative e alle buone pratiche all’avanguardia. Stiamo altresì qualificando ulteriormente il nostro marchio per l’agricoltura di qualità LAIQ che, oltre a seguire con sempre maggiore attenzione i parametri legati alla diminuzione dell’utilizzo di fitofarmaci, allargherà le linee sottoposte a verifica ad una visione più ampia capace di descrivere al meglio le buone pratiche di agroecologia, dall’efficienza energetica alle emissioni climalteranti, al risparmio idrico, alla fertilità del suolo, passando per il rispetto della biodiversità, l’economia circolare e l’utilizzo di materiali riutilizzabili, riciclabili e compostabili dal campo alla tavola, ma anche con l’utilizzo delle api come bioindicatore, fino al profilo etico del lavoro in agricoltura. Continueremo poi ad alimentare con forza la rete degli Ambasciatori del territorio, alcuni dei quali sono presenti oggi, per dare voce a chi rappresenta un importante presidio territoriale ed evidenzia quel forte legame tra territorio, tradizioni e cultura contadina.

Adesso – ha concluso Gentili – occorre valorizzare le esperienze positive per raggiungere quel cambio di passo di cui abbiamo bisogno e per farlo dobbiamo partire da chi come noi ne sente forte l’urgenza. La buona imprenditoria e la buona agricoltura Italiana si sono dimostrate più attente in alcuni casi anche dei decisori politici sia in riferimento alle esigenze dei consumatori che chiedono cibo sano e tracciabile che alla necessità di una svolta epocale per ridurre i processi di inquinamento ambientale. Da loro partiremo per avviare un percorso virtuoso con la creazione di un network e di una banca dati allo scopo di mettere in atto una serie di sinergie tra le eccellenze dell’ambito agroalimentare che decideranno di mettersi in gioco con noi per cambiare in chiave sostenibile l’attuale modello agricolo.”

Il secondo appuntamento con il workshop “Agroecologa circolare, dal campo alla tavola” è per il prossimo mese di giugno sempre a Rispescia. L’agroecologia, però, sarà tematica principale anche a Festambiente dal 14 al 18 di agosto, in occasione del forum nazionale sull’agricoltura che si terrà in autunno a Napoli e che sarà un importante momento di riflessione e confronto sull’agroecologia e durante il congresso nazionale della nostra associazione che si terrà a novembre sempre a Napoli.

