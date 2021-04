Pnrr, trasmesso alle Camere il programma di investimenti: 68,6 miliardi per la transizione ecologica

Il 25 aprile il Governo ha trasmesso al Parlamento il testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la gestione dei fondi destinati all’Italia nell’ambito del programma Next Generation Eu. Ecco la distribuzione dei fondi per la Rivoluzione Verde e il testo integrale del programma

Domenica 25 aprile il Governo ha trasmesso al Parlamento il testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la gestione dei fondi destinati all’Italia nell’ambito del programma Next Generation Eu. Il programma è consultabile sul sito del Governo. Il totale degli investimenti previsti è di 222,1 miliardi di euro: 191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza; altri 30,6 miliardi parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile.

Il Piano si organizza lungo sei missioni: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura (49,2 miliardi di euro); Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica (68,6 miliardi); Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile (31,4 miliardi); Istruzione e Ricerca (31,9 miliardi), “Inclusione e Coesione (22,4 miliardi); Salute (18,5 miliardi).

Transizione ecologica, gli investimenti previsti nel Pnrr

Come si legge dal sito del Governo, dei 68,6 miliardi stanziati per la Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, 59,3 miliardi arrivano dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 9,3 miliardi dal Fondo. Obiettivi di questi investimenti saranno “migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva”. Il Piano prevede “investimenti e riforme per l’economia circolare e la gestione dei rifiuti, per raggiungere target ambiziosi come il 65 per cento di riciclo dei rifiuti plastici e il 100 per cento di recupero nel settore tessile. Risorse sono stanziate per il rinnovo del trasporto pubblico locale, con l’acquisto di bus a bassa emissione, e per il rinnovo di parte della flotta di treni per il trasporto regionale con mezzi a propulsione alternativa. Sono inoltre previsti corposi incentivi fiscali per incrementare l’efficienza energetica di edifici privati e pubblici. Le misure consentono la ristrutturazione di circa 50.000 edifici l’anno”. Il Governo prevede poi “importanti investimenti nelle fonti di energia rinnovabile e semplifica le procedure di autorizzazione nel settore”. Infine, il Pnrr “punta a sostenere la filiera dell’idrogeno, e in particolare la ricerca di frontiera, la sua produzione e l’uso locale nell’industria e nel trasporto” e a investire “nelle infrastrutture idriche, con l’obiettivo di ridurre le perdite nelle reti per l’acqua potabile del 15 per cento, e nella riduzione del dissesto idrogeologico”.

Per la giornata di oggi sono previste le comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi.