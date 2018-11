A Ecomondo La Nuova Ecologia ha fatto un punto sulla situazione del recupero e del riciclo di pneumatici usati in Italia con Enrico Ambrogio, presidente di EcoTyre, realtà impegnata da anni al fianco di Legambiente in questo settore.

Che risultati sta dando questa collaborazione?

Siamo soddisfatti dell’iniziativa ‘PFU Zero’ che portiamo avanti da anni insieme a Legambiente nell’ambito di ‘Puliamo il Mondo’. Un’iniziativa nata dall’esigenza di far comprendere agli automobilisti che esiste una filiera gratuita di raccolta dei penumatici che nasce direttamente dal gommista. Siccome la legge impone di ritirare gratuitamente i pneumatici al momento della sostituzione del nuovo pneumatico con l’usato, questo teoricamente genererebbe un saldo zero nell’ambiente. Purtroppo così non è perché continuano a registrarsi in tutto il Paese degli abbandoni. Ci siamo chiesti come informare gli utenti di questa filiera e quale contributo dare insieme ai nostri soci per far sparire dall’ambiente questi pneumatici abbandonati. Il progetto avviato insieme a Legambiente ci sta dando delle risposte importanti.

Quanti pneumatici usati sono stati raccolti e avviati al riciclo finora?

Abbiamo già fatto oltre 120 interventi in giro per l’Italia, e per fortuna abbiamo constatato che sta diminuendo molto la presenza di questi pneumatici abbandonati. Ne abbiamo raccolti già 1,5 milioni di pezzi. Abbiamo immaginato interventi itineranti anche in Comuni periferici, nelle isole, in zone disagiate. Nell’ambito del progetto Mare Vivo, abbiamo dato il nostro contributo anche per la raccolta nei fondali.

Tra gli interventi più capillari ci sono stati quelli effettuati in Calabria. Che situazione avete trovato in questa regione?

Hanno risposto al nostro appello undici Comuni. La risposta dei territori e delle comunità coinvolte è stata ottima. Anche qui non ci siamo limitati a raccogliere, abbiamo aggiunto anche la volontà di informare le persone sui vantaggi che offre la consegna dei pneumatici usati.

Infine c’è il progetto ‘Da gomma a gomma’: quali sono i suoi obiettivi?

Dopo otto anni di attività siamo riusciti a far raggiungere anche al pneumatico il vero riutilizzo circolare. In pratica da uno scarto del pneumatico è stato fatto nascere un granulo che tipicamente viene utilizzato nelle piastrelline, negli oggetti di arredamento urbano, nel riempimento dei terreni dei campi da calcio, ma non c’era ancora un impiego per creare nuovi pneumatici. Abbiamo messo insieme tutta la filiera della rete – dunque chi raccoglie, chi granula, chi produce la mescola e chi produce il pneumatico – per realizzare un pneumatico che è stato montato su venti trattori stradali che hanno percorso circa un milione di chilometri con risultati analoghi ai pneumatici tradizionali con le stesse caratteristiche.

Autore: Rocco Bellantone