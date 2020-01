Il ministro dell’Ambiente lo ha dichiarato nel corso della presentazione del rapporto “I flussi illegali di pneumatici e pneumatici fuori uso in Italia” . L’approvazione avverrà entro fine febbraio.

L’approvazione di un decreto end of waste sulla raccolta e gestione dei pneumatici fuori uso è in dirittura d’arrivo. Lo ha detto questa mattina il ministro dell’Ambiente Sergio Costa nel corso della presentazione del rapporto “I flussi illegali di pneumatici e pneumatici fuori uso in Italia” a cura dell’Osservatorio sui flussi illegali di pneumatici e dalla piattaforma “CambioPulito”.

“È all’ultimo miglio il decreto ministeriale sulla raccolta e che è adesso all’esame del ministero della Giustizia. Entro fine febbraio dovrebbe essere pronto per la firma”, ha dichiarato Costa aggiungendo che è “all’ultimo miglio pure un altro decreto sull’end of waste, quello sulla cessazione della qualifica di rifiuto del polverino da gomma vulcanizzata. Stimo che in quindici giorni il percorso sia terminato”.

“Il nostro intento – ha concluso il ministro – è provare ad assecondare con il nuovo decreto ministeriale quello che avete chiesto, sperimentandolo sul territorio, verificando se così funziona o se occorre modificarlo. Bisogna fare in modo che il sistema normativo sia elastico”.