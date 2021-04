Entro il 2045 la maggior parte delle coppie potrebbe usare la riproduzione assistita

A dirlo è la professoressa di medicina ambientale Shanna Swan. Responsabili le sostanze chimiche nella plastica

Shanna Swan è una professoressa di medicina ambientale e salute pubblica alla Mount Sinai School of Medicine di New York City, che studia le tendenze della fertilità. Nel 2017 ha documentato come il numero medio di spermatozoi tra gli uomini occidentali si sia più che dimezzato negli ultimi 40 anni. “Count Down” è il suo nuovo libro. Nell’intervista che le ha fatto il Guardian analizza un problema di cui le persone non amano parlare ovvero i problemi riproduttivi e che come questi siano legati all’ambiente.

Gli ftalati, utilizzati per rendere la plastica morbida e flessibile, sono di primaria importanza. Sono presenti ovunque e probabilmente siamo principalmente esposti attraverso il cibo poiché utilizziamo plastica morbida nella produzione, lavorazione e confezionamento degli alimenti

Una serie di concause

“Le persone stanno riconoscendo che abbiamo una crisi della salute riproduttiva, ma dicono che è a causa del fatto che si arrivi in ritardo alla gravidanza, per scelta, per stile di vita – spiega Shanna Swan – Non sto dicendo che altri fattori non siano coinvolti. Ma sto dicendo che le sostanze chimiche svolgono un ruolo importante”. Swan ha osservato il cambiamento nella fecondità ridotta (la capacità di avere figli) ed è rimasta sorpresa nel vedere che le donne più giovani avevano sperimentato un aumento maggiore rispetto ai gruppi di età più avanzata. Ciò suggerisce che qualcosa oltre all’invecchiamento e alla procreazione ritardata sta influenzando la fertilità.

Sostanze chimiche mimano gli ormoni

Quali sostanze chimiche sono le più preoccupanti per la salute riproduttiva? Secondo la studiosa quelle che possono interferire o imitare gli ormoni sessuali del corpo – come il testosterone e gli estrogeni – perché questi rendono possibile la riproduzione. Possono far credere al corpo di avere abbastanza di un particolare ormone e che non ha bisogno di produrne altro, quindi la produzione diminuisce. Mentre le capacità di viaggiare degli spermatozoi vengono interrotte da sostanze chimiche comuni.

Ftalati e bisfenolo A

Gli ftalati, utilizzati per rendere la plastica morbida e flessibile, sono di primaria importanza. Sono presenti ovunque e probabilmente siamo principalmente esposti attraverso il cibo poiché utilizziamo plastica morbida nella produzione, lavorazione e confezionamento degli alimenti. Abbassano il testosterone e quindi hanno le influenze più forti sul lato maschile, ad esempio con la diminuzione del numero di spermatozoi, sebbene siano anche dannosi per le donne, che hanno dimostrato di diminuire la libido e aumentare il rischio di pubertà precoce, insufficienza ovarica prematura, aborto spontaneo e parto prematuro.

Un altro nemico della fertilità è il bisfenolo A (BPA), usato per indurire la plastica e trovato nelle ricevute dei registratori di cassa e nel rivestimento di alcuni contenitori di cibo in scatola. Imita gli estrogeni e quindi è un attore particolarmente dannoso per le donne, aumentando i rischi di infertilità, ma allo stesso modo può influenzare gli uomini. Gli uomini professionalmente esposti al BPA hanno mostrato una diminuzione della qualità dello sperma, una riduzione della libido e tassi più elevati di disfunzione erettile. Altre sostanze chimiche preoccupanti includono ritardanti di fiamma e alcuni pesticidi come l’atrazina.

La tempistica dei danni

Il modo più semplice è l’esposizione diretta. Un feto femmina, in utero, sta crescendo le uova che utilizzerà per avere i propri figli. Queste sostanze chimiche possono raggiungere anche quelle cellule germinali

Gran parte dell’esposizione che causa questi cambiamenti si verifica in utero quando il feto si sta formando per la prima volta. “Queste cellule in rapida divisione sono le più sensibili. Questo continua anche durante l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta – spiega Swan – C’è una natura cumulativa in questo. E possiamo trasmettere questi effetti. Il modo più semplice è l’esposizione diretta. Un feto femmina, in utero, sta crescendo le uova che utilizzerà per avere i propri figli. Queste sostanze chimiche possono raggiungere anche quelle cellule germinali”. La distanza anogenitale (AGD) la distanza dall’ano ai genitali è molto importante per capire alcune cose. Di solito è molto più lunga nei maschi rispetto alle femmine. È un indicatore della quantità di androgeni (ormoni sessuali maschili compreso il testosterone) a cui è stato esposto un neonato durante le prime fasi della gravidanza. L’AGD è un indicatore così importante della salute riproduttiva e dei disturbi endocrini: se lo misurassimo per ogni bambino, sapremmo qualcosa sulla loro futura fertilità. AGD più brevi nei maschi e AGD più lunghi nelle femmine indicano un minore successo riproduttivo. “Per difendersi perquanto possibile, bisognerebbe mangiare cibi non trasformati, in quanto ciò dovrebbe ridurre l’esposizione attraverso la plastica” suggerisce Swan. In particolare, gli ftalati.

Entro il 2045

Se si segue la curva della meta-analisi del declino dello sperma del 2017, si prevede che entro il 2045 avremo un conteggio medio degli spermatozoi pari a zero. “È speculativo estrapolare, ma non ci sono prove che stia diminuendo. Ciò significa che la maggior parte delle coppie potrebbe dover utilizzare la riproduzione assistita” mette in guardia Swan. Cosa deve succedere? “L’industria chimica deve iniziare a produrre sostanze chimiche che possono essere utilizzate nei prodotti di uso quotidiano che non sono attivi dal punto di vista ormonale” conclude.