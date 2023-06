Plastica, al via una nuova campagna per rimuovere 250.000 kg di rifiuti in tutta Italia

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Plastic free odv onlus. È possibile sostenerla sulla pagina GoFundGreen

Sulla pagina GoFundGreen è stata lanciata un’importante iniziativa di Plastic free odv onlus, associazione che si impegna per la salvaguardia dell’ambiente con numerosi progetti. GoFundGreen riunisce campagne dedicate alla tutela dell’ambiente lanciate su GoFundMe, la piattaforma di raccolta fondi sociale più diffusa in Italia e nel mondo. Il 30 settembre e il primo ottobre Plastic free odv onlus affronterà una nuova grande sfida per organizzare circa 300 appuntamenti in tutt’Italia con l’obiettivo di rimuovere dall’ambiente almeno 250.000 kg di plastica e rifiuti. “Ogni euro donato supporterà i nostri referenti e volontari nella rimozione di 10 kg di plastica e rifiuti”, fanno sapere gli organizzatori dell’iniziativa.

Sono tante le raccolte fondi nate non solo da associazioni ma anche da semplici cittadini: dal sostegno alle operazioni di rimozione delle reti abbandonate sui fondali del mare, all’impegno di ridurre l’impatto negativo della presenza umana nei territori patrimonio dell’Unesco, alla tutela della biodiversità, al desiderio di garantire agli animali un futuro libero e lontano dalle logiche dello sfruttamento.

E tanti sono anche i progetti volti a sensibilizzare e promuovere la sostenibilità ambientale, come nel caso delle scuole medie di Milano, Carlo Porta e Cairoli. Con la collaborazione di Step4 Impresa Sociale, gli alunni hanno dato vita rispettivamente a ‘Carlo Porta Sostenibile’ e ‘Bee Happy’, per contribuire a salvare le api. Le api sono anche le protagoniste di una raccolta fondi che parte da Forlì, territorio devastato dalla recente alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna, per permettere a dei piccoli apicoltori di ricominciare dopo aver perso 25 famiglie di api, il camioncino e diverse attrezzature.