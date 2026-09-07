L’Italia va meglio della media mondiale: la data limite per la gestione sicura dei rifiuti di plastica è il 5 novembre. Non male, ma ancora lontano dalle migliori performance europee, come quelle di Svizzera, Francia e Spagna

Il 6 settembre ha segnato a livello globale il Plastic Overshoot Day, la data in cui la quantità di rifiuti plastici prodotta ha superato la capacità dei sistemi di gestione di raccoglierla e trattarla in modo sicuro, determinando un accumulo di plastica destinata a disperdersi nell’ambiente. Lo ricorda WWF Italia, sottolineando che il problema non può essere affrontato da un solo attore, ma richiede una responsabilità condivisa e un’azione collettiva.

Dal 2021 a oggi la data del Plastic Overshoot Day si è progressivamente spostata di alcuni giorni verso la fine dell’anno, indicando un lieve miglioramento nella capacità di gestione dei rifiuti di plastica. Tuttavia, questo progresso è vanificato dall’aumento della produzione di plastica e, di conseguenza, dei rifiuti generati: negli ultimi 5 anni, la quantità di rifiuti di plastica gestiti in modo inadeguato è aumentata di oltre tre milioni di tonnellate. Il volume di plastica che rischia di essere disperso nell’ambiente potrebbe quasi raddoppiare entro il 2040, sottolinea l’associazione.

L’Italia si colloca in una posizione intermedia nel confronto internazionale: il Plastic Overshoot Day nazionale cade il 5 novembre, meglio della media mondiale, ma ancora lontano dalle migliori performance europee, come quelle di Svizzera, Francia e Spagna. Con circa 61 kg di rifiuti plastici prodotti pro capite ogni anno, l’Italia, come molti altri Paesi europei, rientra nella categoria degli “Overloaders”, ovvero dei Paesi che generano elevati volumi di rifiuti plastici. Per ridurre la quantità di plastica che sfugge a una gestione sicura, è necessario rafforzare politiche e pratiche di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, promuovendo al tempo stesso il riutilizzo e il riciclo effettivo dei materiali.

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