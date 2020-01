“I ghiacciai, la neve, il ghiaccio e il permafrost stanno diminuendo e continueranno a farlo, aumentando il rischio di frane, valanghe, crolli e inondazioni”. Lo dice l’ultimo rapporto su oceani e criosfera dell’Ipcc, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico dell’Onu. Gli scienziati hanno stimato – entro il 2100, in scenari di alte emissioni di CO2 in atmosfera – la perdita di oltre l’80% della massa dei ghiacciai delle montagne europee. Ma il futuro del “Tetto d’Europa” è già cominciato da un pezzo. È a rischio collasso il ghiacciaio Planpincieux, sulle cime delle Grandes Jorasses, sul versante italiano del Monte Bianco. L’apertura di un crepaccio ha spostato lungo il crinale la porzione frontale dell’apparato glaciale: una massa di oltre 250.000 m3 di seraccata, in bilico sul fondovalle, sta scivolando a una velocità media preoccupante: a ottobre era di 45 cm al giorno, con punte di quasi 1,20 metri in “piccole” aree frontali.

Il distaccamento ha allertato la Regione Valle d’Aosta, la fondazione Montagna sicura e il Comune di Courmayeur. «Per prevedere i crolli, abbiamo installato un particolare radar che monitora 24 ore su 24 i movimenti del ghiacciaio», spiega a Nuova Ecologia Davide Bertolo, glaciologo e dirigente delle Attività geologiche del dipartimento Programmazione risorse idriche e territorio della Regione. Si chiama “Lisa” ed è un “radar ad apertura sintetica” (linear synthetic aperture) capace di rilevare spostamenti millimetrici in tempo “quasi” reale. A fine settembre è stato installato sulla statale della Val Ferret, a circa 2,2 km dai blocchi sospesi, per affiancare il dispositivo di monitoraggio fotografico gestito dal 2013 dal Cnr. «Si tratta di una tecnologia innovativa affidabile, utilizzabile anche di notte e con il maltempo – riprende il glaciologo – sviluppata dal Ccr di Ispra (Centro comune di ricerca, in provincia di Varese, ndr) con il dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze». La stessa tecnologia è impiegata per vigilare l’attività del vulcano di Stromboli e di quello sul monte Asama, in Giappone, o l’autostrada Aosta-Torino, a rischio frane. Concepita per la ricerca di mine antiuomo, è stata implementata nel 2003 dall’ingegnere aerospaziale Davide Leva, fondatore dello spin-off del Cccr “Lisa Lab”.

«Non dobbiamo immaginare il radar degli aeroporti, con le antenne montate su giunti rotanti, anche se funziona con lo stesso principio fisico – spiega ancora Bertolo – Anche il nostro radar ha un’antenna che riceve ed emette onde elettromagnetiche, ma è chiuso in un contenitore di protezione e opera su dei binari. Oltre alla distanza, può calcolare la velocità con cui si muove il settore interessato e se accelera o meno». Per farlo, acquisisce un’immagine radar ogni minuto e mezzo, ossia delle distanze numeriche elaborate da un computer e comparate alle misurazioni precedenti. I dati rilevati, integrati a quelli prodotti dagli strumenti del Cnr, sono poi trasmessi alla fondazione Montagna sicura, che ogni giorno redige un bollettino per dirigere eventuali misure di protezione civile. Costo del radar: 7.000 euro di noleggio per due mesi, da estendere alla prossima estate all’occorrenza. «Con l’arrivo del freddo il movimento del ghiacciaio dovrebbe rallentare – conclude il glaciologo – I prossimi mesi saranno importanti per comprenderne dinamiche e comportamento».