A Pisa in poche settimane il Coordinamento di cittadini ‘No aerei sulla città’ ha raccolto oltre 1.500 firme per sollevare il problema dell’inquinamento acustico generato dall’aeroporto ‘Galilei’. Un problema che riguarda prevalentemente i quartieri della città situati lungo la la rotta di decollo, in cui vivono circa 15mila abitanti e dove si trovano decine di scuole, parchi e altri luoghi di vita sociale.

Il testo della petizione è indirizzato ai sindaci di Pisa e di San Giuliano Terme, a Enac e, per conoscenza, a Toscana Aeroporti, Regione Toscana, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 46/a Brigata Aerea, Asl Toscana Nord Ovest, Arpat e prefetto di Pisa. La petizione chiede che “si ponga fine ai sorvoli sulla città” e che “decolli e atterraggi avvengano sul lato mare”.

Viene inoltre chiesto che “venga finalmente reso pubblico il Piano di contenimento e abbattimento del rumore che la società di gestione avrebbe dovuto presentare nel 2015”, e che siano “resi pubblici i dati relativi al traffico aereo civile, alle quote di sorvolo e al rumore prodotto”.

